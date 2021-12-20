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20.12.2021 19:06
Рубрика: Культура

Юрий Норштейн рассказал, о чем думает Ежик в тумане

Текст: Сусанна Альперина
Режиссер, художник-мультипликатор, народный артист России Юрий Норштейн стал гостем нового выпуска программы "Белая студия" телеканала "Россия - Культура" (эфир - 21 декабря в 21:30) Ведущей программы Дарье Златопольской он расскажет о том, как рождаются художественные образы, о выставке "Снег на траве", на которой представлены работы Юрия Борисовича и его соавтора и супруги Франчески Ярбусовой, поделится воспоминаниями детства и соображениями о воспитании детей. А также Норштейн расскажет о Жане Виго и Хаяо Миядзаки, и, конечно же, о своих анимационных фильмах "Шинель" и "Ежик в тумане". Вот лишь несколько цитат из программы.
Фото: Предоставлено пресс-службой ТК "Россия - Культура" Фото: Предоставлено пресс-службой ТК "Россия - Культура"
Фото: Предоставлено пресс-службой ТК "Россия - Культура"

О детстве

"Я был человеком очень радостным. Но при этом, когда смотрю на свои фотографии, я вижу неизбывную печаль. Из этого смешения радости и печали произрастает человек, который в будущем, возможно, станет заниматься творчеством".

О японской поэзии

"Уильям Блэйк писал: "В одном мгновении видеть вечность". Это абсолютно мое. И в японской поэзии то же самое. Поэтому, как только я с ней познакомился, я ее полюбил бесконечно".

О художественной школе

Фото: Предоставлены музеем-заповедником Спасское-Лутовиново
Необыкновенное происшествие с автором "Ежика в тумане" в Спасском-Лутовинове

"У нас была чудная художественная школа, находившаяся в старинном особняке. Когда из задымленной коммуналки ты попадаешь в это пространство и видишь лепнину, антики по стенам, работы предыдущих студентов, причем прекрасные работы… Все вместе это создает особую атмосферу. И вдруг по прошествии времени выясняется, что эта художественная школа была кузницей мультипликационных кадров. Там учился Эдуард Назаров, которого все знают по фильму "Жил-был пес". Там учился режиссер фильма "Каникулы в Простоквашино" Володя Попов. Валя Караваев, всем известный по его "Возвращению блудного попугая". Вячеслав Назарук, художник в фильмах про Кота Леопольда… В параллельном классе училась моя будущая жена Франческа. Это наш круг".

Об отце

"Папа был абсолютно непримирим ко лжи. Достаточно сказать, что в 1952 году его уволили с работы, потому что ему предложили доносить - а он отказался. Тогда его уволили и лишили права работать в Москве. Для меня его поведение - пример абсолютного достоинства".

О вере

"Верующий человек должен каждый день начинать все сначала. Если не так, то все превращается в механизм. А все, что превращается в униформу, перестает иметь живость, не обновляется".

О "Ежике в тумане"

"Ежик попадает в ситуацию переходов, кругов. На худсовете я предложил поставить эпиграфом к фильму слова Данте: "Земную жизнь пройдя до половины, я очутился в сумрачном лесу". Очень важно сразу обозначить, о чем ты говоришь.

Ежик, пока идет через туман, мыслями забегает вперёд. Он живет в предчувствии. В детстве, когда я шел по длинному коридору коммунальной квартиры (по которому ходил Волчок из "Сказки сказок"), мыслями я был уже во дворе, уже слышал голоса друзей. Я уходил в это сияние, в этот свет. И Ежик, пока идет сквозь туман, предполагает будущую ситуацию - с малиновым вареньем и можжевеловыми дровами. И он на самом деле - счастливый человек".

Культура Кино и ТВ ТВ и сериалы Кино и ТВ с Сусанной Альпериной

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