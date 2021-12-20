Юрист рассказал, как изменится пенсионный возраст в 2022 году

Одним из главных условий назначения страховой пенсии по старости в 2022 году по-прежнему будет являться достижение гражданином пенсионного возраста. В наступающем 2022 году будет продолжаться переходный период, в течение которого возраст выхода на пенсию мужчин и женщин постепенно растет с тем, чтобы только к 2028 году достичь запланированных величин.

Как рассказал "Российской газете" заслуженный юрист России, доктор юридических наук Иван Соловьев, в первом полугодии 2022 года получить пенсионные выплаты по старости смогут женщины, которые достигли возраста 56,5 лет, и родившиеся во второй половине 1965 года. Если же женщина имеет 37 и более лет трудового стажа, то в этом случае она сможет выйти на пенсию как и раньше - в 55 лет. Что касается мужчин, то они начнут получать пенсионные выплаты в том случае, если они достигли 61,5 летнего возраста и, соответственно, родились во второй половине 1960 года. При этом, имея трудовой стаж 42 года, они также могут выйти на пенсию почти на два года раньше - в возрасте 60 лет.

Для всех категорий граждан немного повысится пенсионный коэффициент - с 21 до 23,4 балла, а также количество лет стажа для назначения пенсии - с 12 до 13.

Необходимо отметить, что не только большой трудовой стаж может повлиять на возраст выхода на заслуженный отдых. Некоторым категориям граждан пенсия также назначается досрочно. Так, ранее общеустановленных возрастных критериев пенсию поучат те, кто работал в тяжелых и опасных условиях, а также лица некоторых социально-значимых профессий, например, педагоги и врачи, водители, спасатели и др. Также досрочно выходят на пенсию граждане, работавшие в районах Крайнего Севера и приравненных к ним территорий, многодетные матери. Более подробную информацию можно найти на сайте Пенсионного фонда России.