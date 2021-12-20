Израиль запрещает поездки в США из-за омикрон-штамма

"Кабинет министров одобрил расширение списка "красных" стран в соответствии с рекомендацией комиссии Министерства здравоохранения по классификации государств с опасностью заражения коронавирусом. Италия, США, Бельгия, Германия, Венгрия, Марокко, Португалия, Канада, Швейцария и Турция будут определены как "красные" с полуночи 22 декабря при условии одобрения конституционной комиссией Кнессета (парламента)", - говорится в заявлении кабмина Израиля.

Уточняется, что 20 декабря вступил в силу запрет на посещение гражданами еврейского государства Ирландии, Испании, Норвегии, Финляндии, Франции, Швеции и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). До этого в список "красных" стран израильского Минздрава уже были внесены 50 государств Африки, а также Великобритания и Дания из-за распространения омикрон-штамма.

Кроме того, все возвращающиеся в Израиль из обозначенных как "красные" государств, включая вакцинированных от ковида третьей дозой, должны быть изолированы в отелях для прохождения карантина. Посещение стран из списка Минздрава для израильтян возможно только после получения разрешения комиссии по исключительным случаям.

Напомним, что из-за распространения омикрон-штамма Израиль закрыт для иностранцев с конца ноября по 29 декабря с возможностью продления этого срока.