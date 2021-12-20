Как россияне используют соцсети в рабочее время

Больше половины пользователей - 65% используют социальные сети в рабочее время для выполнения служебных обязанностей. Однако до 21% сидят в соцсетях в личных целях - для развлечения. Таковы итоги исследования портала "Работа в России", которые публикует ТАСС.

При этом, как устанивили социологи, 12% посещают в рабочее время соцсети с тем, чтобы "убить свободное время". Как установил опрос, 30% участников исследования тратят на социальные сети в среднем до 30 минут в день, 25% - менее 10 минут, 23% проводят в них до часа рабочего времени, 22% - более часа. Половина опрошенных рассказали, что просматривают в соцсетях информацию, необходимую для работы, 28% интересуются познавательным контентом, 16% листают информационную ленту.

38% признали, что на новом месте работы не считают нужным добавлять новых коллег в друзья в социальных сетях. 36% добавляют в друзья только тех коллег, с кем плотно работают, 26% высказались в том ключе, что дружба через соцети "хороший способ наладить дружеский контакт" и найти точки соприкосновения как на работе, так и по интересам.

Справка "РГ"

Единая цифровая платформа "Работа в России" является государственной информационной системой. Она содержит информацию о свободных вакансиях. На портале представлено более 1,7 миллиона свободных рабочих мест по всей стране.