Экономия в цифрах

Тимур, возьмем, некоммерческий объект, например, школу. Почему выгоднее купить профессиональную технику, чем обойтись уборщицей с условной тряпкой и ведром. Расходы на персонал необходимы в обоих случаях, а при автоматизации еще и требуются расходы на технику.

Тимур Ахтариев: Многие школы действительно убирают по старинке тряпками и ведрами. Бытует мнение, что так дешевле. Но это только на первый взгляд. Если сотрудник все время работает руками, он может убрать за день только определенное количество помещений. Профессиональная техника повышает производительность во много раз. Например, с помощью ручного труда можно очистить 100 квадратных метров в час, в то время как поломоечная машина BR 45/22 позволяет убирать 600 квадратных метров в час, BD 43/25 - 800 квадратных метров в час, а BD 50/50 - уже 1000 квадратных метров в час. При этом значительно снижаются затраты на фонд оплаты труда. За определенное время один человек может убрать большую квадратуру и меньше устать, а благодаря усиленной механической работе щеток требуется меньше чистящих средств. Еще один важный момент: наша техника устроена таким образом, что грязь она собирает в один отсек, а чистую воду подает из другого. То есть, с помощью профессиональной техники значительно повышается качество уборки. Маневренные аппараты позволяют оператору с легкостью проводить уборку в сильно загрязненных местах с высокой проходимостью.

Сейчас мы реализуем проект по уборке школ. Взяли конкретную школу, провели аудит по отделочным материалам и покрытиям, персоналу, графику уборки, проанализировали все, что можно, и предложили решение оптимизации процесса. Дальше этот опыт планируем масштабировать.

Кстати, нынче школы строят иначе - с широкими коридорами, большими классами, спортзалами, бассейнами. Площади исчисляются тысячами квадратных метров, и убирать их без использования профессиональной техники все сложнее.

Можете дать рекомендации по выбору отделочных материалов для помещения, чтобы убирать его было легко и эффективно?

Тимур Ахтариев: В Екатеринбурге в 2023 году пройдут 32-е Всемирные студенческие игры. К Летней Универсиаде строятся новые объекты, и мы тоже принимаем участие в обсуждении выбора отделочных материалов. Это отдельный проект Kärcher - консультации на этапе проектирования объекта. Например, нежелательно делать напольное покрытие на большом объекте из натурального белого мрамора, это пористый материал, и через год покрытие будет выглядеть плохо. Важно также понимать, какие расходы потребуются на поддержание материалов в чистоте, уход за ними. В идеале это стоит сразу заложить в бюджет.

Важна технология уборки. Например, есть "бабушкин способ": натереть на терке хозяйственное мыло, добавить белизны и помыть таким раствором пол. Да, после этого он будет визуально очень чистым. Но такой раствор настолько агрессивный, что выжигает поверхность материалов, даже глазурь на плитке. Поры открываются, и повторное загрязнение происходит быстрее. Убирать помещение после таких "ноу-хау" уже практически невозможно. Поэтому необходимо правильно подбирать технологии и обращаться к профессионалам.

Техника для любых предприятий

Как правильно выбрать технику?

Тимур Ахтариев: Технику нужно выбирать в зависимости от задач. Самая большая продуктовая группа в нашей линейке - аппараты высокого давления, как с холодной водой, так и с подогревом. Есть поломоечные машины, пылесосы и промышленные пылесосы, подметальные машины, аппараты для чистки ковров, пароочистители и паропылесосы, профессиональные стеклоочистители, коммунальные машины и многое другое. Помещения можно мыть не везде. Например, с водой работать сложно на цементном заводе, потому что цемент от воды только твердеет. Имеются пылесосы для целевых групп, таких как гостиницы, рестораны, кафе, а также для клининговых компаний, рассчитанные на многократное интенсивное использование.

В следующем году появится новая линейка ручного инвентаря для профессионального использования. Мы уже представили ее на выставке CleanExpo. Это будет сразу два больших модельных ряда премиум и бюджетной категорий.

Кроме того, у Kärcher есть нишевые продукты. Например, мы можем очистить экскаватор или конвейер на производстве шин. Во время пандемии стали решать задачи по дезинфекции площадей общего пользования.

У вас в ассортименте есть профессиональный воздухоочиститель. Это тоже ответ пандемии?

Тимур Ахтариев: Воздухоочиститель появился еще до пандемии, но сейчас его актуальность многократно возросла. Такие аппараты наши клиенты устанавливают в кабинетах, переговорных. Мы проводили эксперимент: говорили клинерам не убирать какую-то определенную поверхность в течение недели после установки воздухоочистителя. Спустя неделю, пыли на поверхностях не было. В наших воздухоочистителях установлены специальные фильтры, которые удерживают мельчайшие частицы пыли и грязи. Сейчас мы выпускаем воздухоочистители для больших площадей, а в будущем году появятся решения и для дома.

Роботы-клинеры

Интересно, как будет выглядеть аппараты через 10-15 лет. Возможно ли, что техника будет сама убирать помещения без участия человека, причем не только горизонтальные поверхности, но и вертикальные?

Тимур Ахтариев: Роботизация - перспективное направление. Но пока роботы не распространяются массово из-за того, что не умеют работать полностью автономно. То есть, с ними нужно возиться, регулярно вытряхивать мусор, сливать воду, подзаряжать. В будущем будут проектироваться здания, где будет предусмотрена база для роботов, чтобы они могли, например, сами выгружать мусор в мусоропровод, сами брать воду и заряжаться.

Kärcher работает в этом направлении. В следующем году планируется презентация нашего нового робота. Этот робот как раз будет работать автономно, станция будет располагаться около стены, где есть выходы к электричеству, канализации и воде. Это будет поломоечная машина, которая сможет самостоятельно убирать, например, в супермаркете и других объектах со средней площадью - от тысячи квадратных метров. Участие человека будет сводиться только к сервисному обслуживанию. В будущем такие технологии перейдут и на жилые объекты. Но для коммерческих и промышленных объектов роботы - большой плюс, потому что они работают по установленному графику, вне зависимости от настроения, с предсказуемым результатом.

Но на "обед" - подзарядку, роботы тоже уходят.

Тимур Ахтариев: И на "завтрак", и на "ужин". Все, как у людей, только эффективнее и без простоев.

На российском рынке в 2022 году появится новая техника компании - аккумуляторный пылесос Puzzi 9/1 Bp и аккумуляторный пылесос для сухой уборки BVL 5/1 Bp. В чем преимущества аккумуляторных моделей в целом?

Тимур Ахтариев: Аккумуляторные пылесосы были в ассортименте Kärcher и ранее, но мы планируем расширять линейку. Аккумуляторная техника - это очень удобно, потому что нет провода, который мешает во время уборки. Такие модели работают очень тихо, отличаются производительностью и максимальной безопасностью. Это не только пылесосы, а целая группа аккумуляторных аппаратов. Например, можно изъять аккумулятор из газонокосилки и вставить его в триммер, а из триммера - в аппарат высокого давления и так далее. Это работает по принципу: один аккумулятор - много устройств. Они разной емкости, но они совместимы. И за этим будущее.

Аренда и лизинг

Насколько экономически выгодна аренда техники?

Тимур Ахтариев: Если вы пойдете, например, в торговый центр и увидите в работе поломоечную технику Kärcher, то с большой долей вероятности ею владеем мы. Это машина, за которую нам платят аренду. Причем сегмент аренды растет четвертый год подряд. В случае с Kärcher клиент получает вместе с арендуемой машиной полный сервисный контракт. Мы консультируем, а если машина выходит из строя, ремонтируем. Это позволяет избежать простоя и убытка. Также мы предоставляем нашу технику в лизинг.

А вы предоставляете услугу по ведению предприятия?

Тимур Ахтариев: Мы предлагаем комплексные решения, и это тоже важно для экономики предприятий. Возьмем для примера производство шин. Есть процесс вулканизации, когда шину помещают в специальное оборудование и процессе вулканизации на форму могут налипать продукты с шины. В какой-то момент их налипает столько, что начинается брак. А это означает полную остановку линии, разбор оборудования. Причем сначала оно должно остыть, а длится это 12 часов, затем разборка, очистка. Если собрали оборудование неправильно, снова будет брак. Так на одной линии можно потерять до 30 часов производства. А за эти 30 часов условно можно было произвести 200 шин. А если умножить 200 шин на 50 линий?

Поэтому Kärcher предлагает решать эту проблему системой очистки сухим льдом. Форма очищается за 15 минут и дальше можно спокойно работать. Если перевести это на деньги, то очевидно решение в пользу профессионального оборудования. В некоторых случаях окупаемость оборудования может быть меньше 2-х месяцев.

Хочу также добавить, что мы много вкладываем в обучение сотрудников и партнеров. В Москве два года назад мы построили Академию Kärcher, где мы проводим очное обучение, а сейчас и онлайн. Готовим и свои кадры, и консультируем персонал на предприятиях.

Kärcher чистит и статую Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро, и Рижский вокзал в Москве

Работой на каких объектах гордится компания "Керхер"?

Тимур Ахтариев: Нам дороги все объекты. Но есть проекты по очистке памятников, о которых нельзя не упомянуть. Например, памятник Юрию Гагарину в Москве, статуя Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро, крупнейшая мечеть в Европе - мечеть "Гордость мусульман" имени пророка Мухаммеда в Шали, Рижский вокзал и памятник Пушкину в Москве, а также многие другие объекты культурного наследия и тысячи зданий по всему миру, очищают, в том числе, с помощью профессиональной техники Kärcher.

Как это происходит?

Тимур Ахтариев: Каждый проект по-своему уникален. Например, перед очисткой мечети "Гордость мусульман" в Шали мы проводили аудит объекта, подбирали технологии, подключали альпинистов. Стены мечети облицованы мрамором, который требует особого внимания, чтобы поверхность оставалась белоснежной. У нас большой опыт, накопленный за 40 лет ведения проекта по очистке памятников истории и культуры. Поэтому мы знаем, как выбрать эффективные решения и как провести деликатную обработку без химии.

Чаще всего фасады чистят аппаратами высокого давления. Также может использоваться технология очистки сухим льдом. Применяются специальные гранулы, которые при соприкосновении с поверхностью переходят из твердого состояния в газообразное, минуя жидкое. Технология не абразивная, при этом экологичная. В целом, наша задача - максимально эффективная очистка при максимально бережном воздействии на поверхность. Стоит отметить, что с 1980 года компания Kärcher успешно провела более 150 масштабных акций по очистке памятников во всем мире. И мы не планируем на этом останавливаться.