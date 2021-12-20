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20.12.2021 17:36
Рубрика: Культура

Калюжный и Красовская исполнят главные роли в сериале "Черная весна"

Текст: Сусанна Альперина
Сергей Тарамаев и Любовь Львова, известные по таким проектам как "Зимний путь", "Метаморфозис" и другим, начали снимать новый сериал "Черная весна". В нем они и авторы сценария, и режиссеры. А главные роли в сериале сыграют Глеб Калюжный ("Вампиры средней полосы") и звезда фильма "Герда" Анастасия Красовская, получившая приз за лучшую женскую роль в этом году на кинофестивале в Локарно. В сериале также появятся: Сергей Гилев ("Содержанки", "Чики"), Никита Кологривый ("Вертинский", "Пищеблок"), Александр Яценко ("Аритмия"), Артем Ткаченко ("Вампиры средней полосы"), Иван Мулин ("Перевал Дятлова"), Даниил Воробьев ("Медиатор"), Евгений Коряковский ("Немцы"), Артем Кошман ("Содержанки"), Анатолий Белый, Николай Фоменко и другие.

По сюжету главные герои - 17-летний Мел (Глеб Калюжный) и его друзья - живут в небольшом приморском городке. Обычная жизнь резко меняется, когда к ним попадает пара дуэльных пистолетов: с их помощью Мел решает отстоять честь своей лучшей подруги Анжелы (Анастасия Красовская), в которую с детства влюблен. Возродив старую и опасную традицию дуэлей, подростки создают закрытый клуб "Черная весна", существующий по законам справедливости и чести. Каждый новый поединок становится для них испытанием, в котором они все больше узнают себя, друзей и семейные тайны.

Фото: Kion
Начались съемки сериала "Сын" с Серебряковым, Ардовой и Калюжным

Над сериалом совместно работают компания "Марс Медиа" и видеосервис Start, в линейку оригинальных проектов которого в 2022 году и выйдет "Черная весна".

"Черная весна" - сериал о желании выйти за флажки, расставленные обществом - моральные, социальные и нравственные. Главный герой фильма Егор Мелин, по прозвищу Мел, кричит в отчаянии: "Почему всегда люди делают всё не так?" Эти слова, произнесенные впервые в романе Сэлинджера "Над пропастью во ржи", о том, что нас опутывает глобальная ложь, которую мы перестаем замечать и которая становится частью нашей жизни. Единственным критерием настоящего, тем, ради чего стоит жить, является любовь. Она разрывает эти лживые ханжеские рамки и запреты, навязанные обществом", - говорит Сергей Тарамаев.

Культура Кино и ТВ ТВ и сериалы Кино и ТВ с Сусанной Альпериной РГ-Фото

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