Калюжный и Красовская исполнят главные роли в сериале "Черная весна"

По сюжету главные герои - 17-летний Мел (Глеб Калюжный) и его друзья - живут в небольшом приморском городке. Обычная жизнь резко меняется, когда к ним попадает пара дуэльных пистолетов: с их помощью Мел решает отстоять честь своей лучшей подруги Анжелы (Анастасия Красовская), в которую с детства влюблен. Возродив старую и опасную традицию дуэлей, подростки создают закрытый клуб "Черная весна", существующий по законам справедливости и чести. Каждый новый поединок становится для них испытанием, в котором они все больше узнают себя, друзей и семейные тайны.
Над сериалом совместно работают компания "Марс Медиа" и видеосервис Start, в линейку оригинальных проектов которого в 2022 году и выйдет "Черная весна".
"Черная весна" - сериал о желании выйти за флажки, расставленные обществом - моральные, социальные и нравственные. Главный герой фильма Егор Мелин, по прозвищу Мел, кричит в отчаянии: "Почему всегда люди делают всё не так?" Эти слова, произнесенные впервые в романе Сэлинджера "Над пропастью во ржи", о том, что нас опутывает глобальная ложь, которую мы перестаем замечать и которая становится частью нашей жизни. Единственным критерием настоящего, тем, ради чего стоит жить, является любовь. Она разрывает эти лживые ханжеские рамки и запреты, навязанные обществом", - говорит Сергей Тарамаев.