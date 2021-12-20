Киселев напомнил Западу об уроках карибского кризиса

Переход Западом "красных линий", обозначенных Москвой, чреват повторением карибского кризиса, убежден гендиректор МИА "Россия сегодня" и ведущий программы "Вести недели" на канале "Россия 1" Дмитрий Киселев. Об этом он, комментируя ситуацию вокруг Украины, заявил в эфире телерадиокорпорации BBC.

"Если речь пойдет о вступлении Украины в НАТО или военном освоении территории Украины, то мы поставим свой ствол пистолета к виску США​​, - заявил Киселев. - У нас есть возможность военно-техническая, у России лучшее оружие в мире, гиперзвуковое... С таким же подлетным временем, каким будет обладать американское оружие или британское оружие с территории Украины до Москвы, до территории России. Это будет ситуация Карибского кризиса, но уже с другим подлетным временем".

Он подчеркнул, что Россия не заинтересована в обострении ситуации и что "это будет выбор Запада".

Напомним, что ранее заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко, занимающийся отношениями России с Европой, рассказал в интервью "РГ", чего именно ожидает Москва от плана по прекращению расширения НАТО на восток, предложенного Вашингтону.

"Если наши озабоченности игнорируются, а страны НАТО не готовы пойти по пути военной сдержанности, то, разумеется, нам придется отвечать теми средствами, что у нас есть. Иного не дано", сказал замглавы МИД. Он констатировал, что "время полутонов, веры на слово - оно прошло".