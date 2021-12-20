Лекарства по завышенным ценам будут выводить из оборота

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) совместно с Росздравнадзором будет выводить из оборота лекарства из перечня ЖНВЛП (жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты) с необоснованно завышенными ценами. Продажу такого препарата запретят, если его производитель по требованию Федеральной антимонопольной службы в течение двадцати рабочих дней не снизит его стоимость или письменно не обоснует ее, сообщили в пресс-службе ведомства.

"В перечень ЖНВЛП входят лекарства, цена на которые регулируются государством. Теперь, если игнорируется требование о ее снижении, то ранее зарегистрированная предельная стоимость на препарат отменяется, а продавать его компании запретят вовсе", - пояснили в антимонопольной службе.

В ведомстве также обратили внимание, что завышенной считается в том числе зарегистрированная внутри страны стоимость на лекарство, если она превышает экспортные цены на него. Поэтому, если производитель после регистрации или перерегистрации цены на препарат в России снижает ее за границей, то он обязан опустить цену также на территории нашей страны и своевременно уведомить об этом ФАС и Росздравнадзор.

"Это вполне логично, если у производителя есть возможность продавать лекарство дешевле, то он должен применять это ко всем рынкам, в том числе - российскому. И если производитель по каким-либо причинам "забыл" о своих обязанностях, то ему сначала напомнят о них и только потом последуют крайние меры", - говорит исполнительный директор Союза профессиональных фармацевтических организаций Лилия Титова.

В этом году антимонопольная служба направила требования о необходимости снижения цены на 51 препарат. В 43 случаях производители его выполнили и уменьшили стоимость лекарств в среднем на 30%. Например, на препарат "Лизиноприл", который назначается при артериальной гипертензии, она снизилась в аптеках Москвы для небольшой дозировки со 196 рублей до 104 рублей, а для максимальной дозировки с 760 рублей до 495 рублей. Производители еще четырех лекарств предоставили обоснования новых цен.

Препараты из перечня ЖНВЛП составляют более половины оборота лекарств на российском рынке или 56-57% рынка в натуральном выражении, отмечают в Центре развития перспективных технологий (оператор системы маркировки лекарств). Еженедельно отечественные фармпроизводители в среднем выпускают в оборот 150 млн новых упаковок.