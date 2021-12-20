Лукашенко поздравил сотрудников КГБ с профессиональным праздником

Сотрудники органов государственной безопасности Беларуси, подчеркнул Александр Лукашенко, "решительно противостоят современным вызовам и угрозам". Президент поздравил 20 декабря коллектив КГБ с их профессиональным праздником, сообщает пресс-служба главы государства.

В приветственном адресе белорусского лидера отмечается, что "в самые сложные периоды отечественной истории чекисты защищали суверенитет и независимость Родины, проявляя достойный пример патриотизма, стойкости и мужества". Продолжая славные традиции своих предшественников, констатировал президент, сотрудники спецслужбы решительно действуют на упреждение для сохранения стабильности и единства общества.

Лукашенко выразил уверенность, что сплоченный, боеспособный коллектив КГБ и впредь будет с честью выполнять все поставленные задачи. Особые слова благодарности он адресовал ветеранам органов государственной безопасности, заявив, что они олицетворяют "неразрывную связь поколений, являетесь образцом офицерской чести и верности долгу".