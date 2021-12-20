Максимов: Люди сохранили любовь, доказав, что слово "верность" может быть современным

Она вообще не из театральной семьи. Но театр - не ковид: как им заражаются непонятно, и уберечься от него нельзя. В четырнадцать лет всеми правдами - а в основном неправдами - она поступила в ГИТИС к Павлу Осиповичу Хомскому.

А там - он. Высокий красавец. Талантливый и мощный. Да еще старше ее. Да еще бывший боксер. Она влюбилась, понятно. И он влюбился.

Она родила в шестнадцать лет. Ее крошечного сына приписали к той же детской поликлинике, к которой была приписана она. Мама и сын лечились в одной поликлинике, короче. Дорогой читатель, если вы ждете от меня привычных слов про то, что "первая любовь не бывает единственной", или про то, что "грехи молодости иногда приходится отмаливать всю жизнь", короче, ждете обычный негатив, - то нет.

Они живут вместе тридцать лет. Маленький мальчик стал известным и очень востребованным оператором. А еще родились две чудесные красавицы дочки. С сыном не имею чести быть знакомым. А дочки оставляют впечатление абсолютно счастливых и свободных людей: верный признак того, что люди росли в любви.

Она - актриса Театра имени Моссовета Марина Кондратьева, которая сыграла главную роль в моем спектакле "Гроза прошла". Благодаря чему я и знаю эту почти рождественскую историю. (Впрочем, это только начало, о главной сказке чуть позже.)

Он - актер театра Et Сetera, заслуженный артист России Алексей Осипов. С ним я пока только мечтаю поработать, но для этого надо достучаться до руководителя театра Александра Александровича Калягина, а это не получается много лет. Впрочем, эта история не сказочная совсем.

Итак. Люди не только сохранили свою любовь, но и свое призвание, доказав, что слово "верность" может быть вполне себе современным. Согласитесь, что что-то сказочное в этом, несомненно, есть. Но это все еще присказка, сказка впереди. В сказке кто должен быть непременно? Сказочник. Пожалуйста. Сергей Аронин - известный театральный режиссер. Он ставит в разных театрах, но ему все мало. И вот он решил создать собственное театральное пространство - маленький театр. В Москве! Где, как известно, любая площадь буквально на вес золота.

Люди сохранили любовь и призвание, доказав, что слово "верность" может быть современным

Пространство на Большой Полянке назвали, как нынче водится, витиевато "Арт-пространство POINT/Точка притяжения искусства". И вот в это пространство в год тридцатилетия совместной жизни Кондратьевой и Осипова он позвал двух артистов и предложил им поработать в его проекте тоже с непростым названием "Oblivion. Игры памяти" по современной зарубежной драматургии.

Проект состоит из двух спектаклей, Кондратьева и Осипов играют второй: "Преступные семейные шалости". Крошечный зал. Пятьдесят зрителей. Стоят какие-то предметы, но, в сущности, декорации нет. Известна такая очень любимая театральными людьми фраза: "Театр - это когда коврик и два актера". По сути, спектакль Аронина таков.

Осознали, да? Во времена, когда редкий смелый режиссер обойдется без экрана, спецэффектов и прочих элементов шоу, Аронин ставит спектакль, в котором - внимание! - из света - три фонаря и какие-то фонарики на полу, спецэффектов нет, ничего не взрывается и - представьте себе! - не ползет театральный дым, обходиться без которого сегодня просто моветон.

А что же есть? Два поразительных актера. И история любви. Час с небольшим на сцене царствует любовь, со всеми страстями, предательствами, обретениями, но главное - с абсолютной невозможностью двух людей жить друг без друга. Тут бы надо написать, что Марина и Алексей играют свою собственную семейную жизнь. Я этого не знаю просто потому, что я не знаю, как эти люди живут.

Но играют они невероятно - что один, что другая. Понятно, что в крошечном зале любая фальшь, любое неорганичное существование бросятся в глаза. Однако дело не просто в органичном существовании, но в каком-то невероятном умении проживать множество любовных переживаний в очень короткий промежуток времени. Герои постоянно меняются на наших глазах, и, соответственно, меняются их отношения. Они разыгрывают не просто человеческую жизнь, они разыгрывают - можно скажу красиво? - симфонию любви. Оторваться невозможно, потому что любовь - это то, что касается каждого из нас. Это то, к чему ни один человек не может быть равнодушен, если о любви рассказано так: страстно и интригующе.

И еще эти тридцать лет совместной жизни, тридцать лет изучения друг друга, тридцать лет познания... Их же не выкинуть... То взаимопонимание, та реакция друг на друга - на короткий взгляд, на поворот головы, на движение рук - это то, что ни один режиссер поставить не может. Для этого и надо всего-то: тридцать лет вместе, трое детей...

Марина и Алексей играют свою собственную семейную жизнь. Играют они невероятно

Сергей Аронин поставил спектакль замечательно. Он очень четко объяснил актерам все про их героев - тут есть осознанная игра, не всегда бытующая в современном театре. И он не побоялся дать актерам большую свободу. И Кондратьева и Осипов существуют легко и радостно, даже когда речь идет о трагических ситуациях в жизни их героев. И вот это уже настоящая новогодняя, рождественская сказка: когда соединились талант, судьба и замечательная театральная история. Спектакль не опускает (как нынче принято), а поднимает зрителя, буквально заставляя понять, что слова "сила любви" - это не метафора, а то, что может стать основой жизни.

В абсолютно незаметном, новом пространстве поставлен очень заметный спектакль. Надо только захотеть его увидеть. И открыть свое сердце любви.