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20.12.2021 11:32
Рубрика: Экономика

Мантуров подтвердил выход арабских инвесторов из капитала "Вертолетов России"

Текст: Анастасия Селиванова

Консорциум ближневосточных суверенных фондов, который был сформирован Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ), вышел из капитала компании "Вертолеты России". Причиной стало решение партнеров вложиться в проект по разработке других летательных аппаратов, сообщил журналистам глава Минпромторга Денис Мантуров.

Фото: rostec.ru
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Арабские инвесторы владели долей в размере около 300 миллионов долларов, а с переходом в другой проект их доля выросла до 450 миллионов долларов. Таким образом, они "вышли из миноритариев в одном проекте и перешли в мажоритарии в другом", пояснил Мантуров "Интерфаксу".

Холдинг "Вертолеты России" входит в структуру "Ростеха". Долей в компании ранее также интересовались инвесторы из Индии, однако в 2017 году стало известно о покупке 12% именно арабскими инвесторами.

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