Мантуров подтвердил выход арабских инвесторов из капитала "Вертолетов России"

Консорциум ближневосточных суверенных фондов, который был сформирован Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ), вышел из капитала компании "Вертолеты России". Причиной стало решение партнеров вложиться в проект по разработке других летательных аппаратов, сообщил журналистам глава Минпромторга Денис Мантуров.

Арабские инвесторы владели долей в размере около 300 миллионов долларов, а с переходом в другой проект их доля выросла до 450 миллионов долларов. Таким образом, они "вышли из миноритариев в одном проекте и перешли в мажоритарии в другом", пояснил Мантуров "Интерфаксу".

Холдинг "Вертолеты России" входит в структуру "Ростеха". Долей в компании ранее также интересовались инвесторы из Индии, однако в 2017 году стало известно о покупке 12% именно арабскими инвесторами.