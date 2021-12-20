МЧС добивается разрешения проверять безопасность зданий еще до начала стройки

Надзор МЧС добивается функции проверки строительства зданий на стадии проектирования. И шансы на это у Госпожнадзора, по мнению и.о. главы МЧС России Александра Чуприяна, - хорошие. Он также считает, что у осужденных по делу о "Зимней вишне" пожарных Генина и Бурсина есть все шансы на отмену приговора.

В преддверии профессионального праздника - Дня спасателя - 27 декабря Александр Чуприян заявил журналистам РБК, что: "Парламентарии вышли с законодательной инициативой о частичном возврате отмененных в 2008 году нормативов и пытаются подключить наших специалистов на стадии проектирования. Думаю, что теперь в проектах будет меньше ошибок, способных привести к трагическим случаям".

И.о. главы МЧС также напомнил, что свыше 11 тысяч объектов, принятых в эксплуатацию после 2007 года, в 80 процентах случаев имеют нарушения требований противопожарной безопасности.

При этом речь идет не о недочетах, которые возможно устранить косметическими мерами. Некоторые недостатки, такие как, например, неверное проектирование эвакуационных путей, неверные расчеты вентиляционных шахт, можно исправить только путем глубокой реконструкции, а то и полного сноса здания.

В профильном департаменте МЧС ранее уже не единожды говорили о необходимости вернуть Госпожнадзору функцию контроля, чтобы таких проблем не возникало.

Законопроект о возврате МЧС этих функций был внесен в Госдуму после пожара в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" и принят в первом чтении в декабре 2018 года. Но потом законопроект отложили и во втором основном чтении он принят не был. Глава надзорного департамента МЧС Ринат Еникеев потом говорил, что его ведомство пытается согласовать позиции с минстроем и снять вопросы. И вот теперь, судя по словам Александра Чуприяна, эти вопросы сняты, и инспекторам Госпожнадзора вернут утраченные функции.

В России самая большая смертность на пожарах: 5,8 погибших на 100 тысяч человек

А вот собственникам старых зданий в МЧС хотят предложить самим разрабатывать меры пожарной безопасности. О таком нововведении ранее заявлял замдиректора департамента надзорной деятельности МЧС Сергей Воронов.

"В большинстве своем для старых зданий, которые представляют историческое наследие, проектной документации нет по факту. Возникает вопрос, в соответствии с чем и на основании каких документов осуществлять контроль таких домов? Поэтому на основании Закона "О пожарной безопасности" наиболее целесообразным видится обязанность собственников и арендаторов разрабатывать для своих зданий комплекс мер, который включал бы в себя и декларацию пожарной безопасности", - так впервые Сергей Воронов заявил о насущной проблеме, которая ранее никогда на такой уровень обсуждения не поднималась.

В МЧС убеждены, что инспектору достаточно будет в ходе профилактического визита оценить достаточность предложенных собственником исторического здания мер. Владелец "нестандартного" здания сам лучше знает специфику своего объекта.

Еще одна проблема, которая остро стоит перед МЧС, - это число погибающих от огня. Увы, статистика, тут не в нашу пользу.

"Мы на первом месте по количеству смертей при пожарах - 5,8 погибших на 100 тысяч. человек. Это выше, чем в странах постсоветского пространства, а также выше, чем в развитых странах, например, США и Германии", - сказал Александр Чуприян.

По его данным, в России каждую минуту происходит пожар, а каждый час один человек там гибнет и один получает ожоги. Кстати, эта проблема также застарелая. По словам Александра Чуприяна, большая часть пожаров происходит в тех зданиях, которые МЧС законодательно не может проверять. Это, прежде всего, жилье, транспорт или неэксплуатируемые здания. Но как раз именно в жилье возникает 76 процентов всех возгораний. И именно там в жилом секторе и гибнут почти все люди.

Помимо этого, Александр Чуприян, впервые прокомментировал обвинительный приговор двум своим подчиненным, осужденных на днях за халатность при тушении торгового цента "Зимняя вишня".

По его мнению, пожарные не должны нести ответственность за тех людей, кого они не смогли спасти при пожаре.

"Всех спасти мы не можем по определению. И ни одна страна мира, кстати, этого не может. Но из трех мы спасаем двоих. Обвините нас в том, что мы двоих спасаем. Обвините, что не трех. Ответственность, повторю, должна касаться не рядовых пожарных, которые первыми приезжают на вызов и действуют согласно регламентам и планам, ответственность должна касаться собственников", - сказал Александр Чуприян, выразив уверенность, что у них хорошие шансы на обжалование приговора.