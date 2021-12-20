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20.12.2021 18:47
Рубрика: Власть

Медведев призвал обсудить систему мониторинга климатически активных газов

Текст: Владимир Кузьмин
Фото: Сергей Куксин/РГ Фото: Сергей Куксин/РГ
Фото: Сергей Куксин/РГ

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев провел заседание президиума Совета по науке и образованию. Он предложил обсудить концепцию важного инновационного проекта - создания национальной системы высокоточного мониторинга и утилизации климатически активных газов.

Фото: iStock
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Система позволит получать данные, которые отвечают всем мировым стандартам. "Это позволит нам иметь более точную, подробную информацию о различных экологических проблемах в нашей стране и о тех системах, где идет поглощение парниковых газов, верифицировать результаты наших исследований на международном уровне и встроить их в международную систему мониторинга", - подчеркнул Медведев.

Это важно, учитывая планы введения в Европе различного рода налоговых и неналоговых обязанностей, которые, по его словам, не очень правильно, но называют углеродным налогом. "Никакого налога там на самом деле в едином смысле не вводится, но ряд платежей действительно создает дополнительное давление на тех, кто производит энергоносители и некоторые другие виды продукции, которые впоследствии потребляются в Европе", - заявил замглавы Совбеза.

Также на основе новых данных будут разработаны рекомендации для постепенной трансформации отраслей российской экономики. "Такая задача стоит, задача крайне непростая, задача, ориентированная в будущее, но очевидно, что готовиться нужно прямо сейчас, - указал Дмитрий Медведев. - И конечно речь идет об элементарном сокращении выбросов вредных веществ на территории нашей страны".

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В России с ее территорией, разнообразием природных зон и экологических систем, с большими производственными мощностями, которые размещены по всей стране, важен повсеместный мониторинг климата, уверен заместитель председателя Совета Безопасности. "У нас такого мониторинга нет. У нас работа ведется, но сказать, что она системная, нельзя", - подчеркнул он. Государственные структуры, собирающие информацию о состоянии окружающей среды в различных регионах, свою деятельность очень слабо координируют, а целый ряд важных наблюдений ведется лишь на отдельных территориях, то есть фрагментарно, и это не позволяет оценить ситуацию в целом, констатировал Медведев.

"Все эти проблемы создают для нас сложности при реализации экономических проектов и, не будем скрывать, не позволяют нам более эффективно сотрудничать с нашими международными партнерами", - заключил замглавы Совбеза.

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