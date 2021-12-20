Минэкономразвития оценило названные Всемирным банком риски для РФ

Риски для российской экономики, перечисленные Всемирным банком, не являются уникальными для РФ. При этом экономика России уже довольно успешно прошла испытание пандемией, что признавали различные международные финансовые институты.

Об этом говорится в комментарии Минэкономразвития РФ относительно оценок главного экономиста Всемирного банка по России Дэвида Найта. Он ранее назвал четыре основных риска для экономики РФ - это пандемия коронавируса, высокая инфляция, вероятность введения международных санкций и энергопереход.

"Обозначенные риски очевидны и с разной долей вероятности применимы для многих стран. <…> Что касается России, то наша экономика приобрела устойчивость благодаря надежной макроэкономической политике и низкому уровню государственного долга. Мы не первый раз сталкиваемся с внешними шоками. Для реагирования на них созданы различные механизмы", - говорится в комментарии МЭР.

На минувшей неделе глава ведомства Максим Решетников повысил прогноз по росту ВВП России в 2021 году до 4,3%. Рост инвестиций в основной капитал ожидается на уровне 5,6%. Оценка МЭР РФ совпадает с ожиданиями Всемирного банка.