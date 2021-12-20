Минэкономразвития оценило названные Всемирным банком риски для РФ

Об этом говорится в комментарии Минэкономразвития РФ относительно оценок главного экономиста Всемирного банка по России Дэвида Найта. Он ранее назвал четыре основных риска для экономики РФ - это пандемия коронавируса, высокая инфляция, вероятность введения международных санкций и энергопереход.
"Обозначенные риски очевидны и с разной долей вероятности применимы для многих стран. <…> Что касается России, то наша экономика приобрела устойчивость благодаря надежной макроэкономической политике и низкому уровню государственного долга. Мы не первый раз сталкиваемся с внешними шоками. Для реагирования на них созданы различные механизмы", - говорится в комментарии МЭР.
На минувшей неделе глава ведомства Максим Решетников повысил прогноз по росту ВВП России в 2021 году до 4,3%. Рост инвестиций в основной капитал ожидается на уровне 5,6%. Оценка МЭР РФ совпадает с ожиданиями Всемирного банка.