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Текст:   Марина Трубилина 
18:17 20.12.2021

Минстрой предложит квартирантам варианты договоров аренды

Государственная информационная система арендного жилья позволит квартирантам экономить на услугах юриста, а ныне действующие сайты-агрегаторы смогут объединиться с ней. Об этом рассказали в Минстрое.
Фото: Сергей Михеев/РГ Фото: Сергей Михеев/РГ
Фото: Сергей Михеев/РГ

В министерстве обсудили предлагаемую систему с представителями общественных организаций и сайтов-агрегаторов объявлений о недвижимости.

Фото: iStock
Почти каждая пятая семья арендаторов недовольна условиями проживания

Главная цель системы - учет договоров и "обеление" рынка аренды жилья, подчеркнул замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин. "Это ключевые задачи, которые необходимы, чтобы обезопасить граждан - как арендаторов, так и арендодателей - при заключении сделок", - сказал он. Система будет фиксировать факт заключения договора аренды, при этом подписать документ арендодатель и арендатор смогут на самой платформе. Можно будет выбрать проект договора, предварительно проверенный юристами. "Это, в свою очередь, позволит грамотно заключить сделку и обезопасить себя даже людям без специального юридического образования, не обращаясь при этом к юристам за отдельную плату", - отметил замминистра.

Все действующие сайты-агрегаторы будут интегрированы с платформой, пояснил Стасишин. Одним из преимуществ новой системы должно стать удобство работы с ней, поэтому интеграция агрегаторов с платформой будет сделана в максимально простой для пользователей форме.

Работа по созданию платформы и законопроекта о ней ведется для развития рынка арендного жилья. Сейчас законопроект находится на этапе разработки. Минстрой примет во внимание все полученные в ходе совещаний предложения и комментарии со стороны общественных организаций и агрегаторов при его доработке, заверили в ведомстве.

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