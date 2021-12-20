Минстрой предложит квартирантам варианты договоров аренды

Государственная информационная система арендного жилья позволит квартирантам экономить на услугах юриста, а ныне действующие сайты-агрегаторы смогут объединиться с ней. Об этом рассказали в Минстрое.

В министерстве обсудили предлагаемую систему с представителями общественных организаций и сайтов-агрегаторов объявлений о недвижимости.

Главная цель системы - учет договоров и "обеление" рынка аренды жилья, подчеркнул замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин. "Это ключевые задачи, которые необходимы, чтобы обезопасить граждан - как арендаторов, так и арендодателей - при заключении сделок", - сказал он. Система будет фиксировать факт заключения договора аренды, при этом подписать документ арендодатель и арендатор смогут на самой платформе. Можно будет выбрать проект договора, предварительно проверенный юристами. "Это, в свою очередь, позволит грамотно заключить сделку и обезопасить себя даже людям без специального юридического образования, не обращаясь при этом к юристам за отдельную плату", - отметил замминистра.

Все действующие сайты-агрегаторы будут интегрированы с платформой, пояснил Стасишин. Одним из преимуществ новой системы должно стать удобство работы с ней, поэтому интеграция агрегаторов с платформой будет сделана в максимально простой для пользователей форме.

Работа по созданию платформы и законопроекта о ней ведется для развития рынка арендного жилья. Сейчас законопроект находится на этапе разработки. Минстрой примет во внимание все полученные в ходе совещаний предложения и комментарии со стороны общественных организаций и агрегаторов при его доработке, заверили в ведомстве.