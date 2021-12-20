Мишустин: Товарооборот России и Казахстана вернулся на траекторию роста

Премьер-министр Михаил Мишустин провел переговоры со своим казахстанским коллегой Аскаром Маминым.

Торгово-экономическое сотрудничество между странами развивается очень динамично, отметил он: "Товарооборот вернулся на траекторию роста, и, соответственно, в январе-октябре его объем увеличился на треть, превысил 20,5 миллиарда долларов".

Год должен принести рекордные показатели взаимный торговли. Хорошие результаты достигнуты в инвестиционном сотрудничестве. Российский бизнес участвует в более чем 30 крупных проектах в Казахстане общим объемом около 36 миллиардов долларов.

По итогам встречи стороны договорились о новых направлениях взаимодействия. В присутствии премьеров были подписаны план совместных действий по развитию автодорожной инфраструктуры международного транспортного маршрута Европа - Западный Китай и автомобильной дороги "Меридиан" на 2021-2030 годы, а также план совместных действий по развитию автомобильных пунктов пропуска через российско-казахстанскую государственную границу на период до 2021-2025 годов.