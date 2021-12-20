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20.12.2021 16:00
Рубрика: Общество

Мобильное приложение защитит лес от браконьеров

Текст: Алексей Дуэль
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Использовать специальное приложение для телефона станет обязательным, чтобы вывезти лес с делянки на склад или производство после Нового года. Об этом всех заготовителей древесины предупредил руководитель Рослесинфорга Павел Чащин.

Фото: Федеральный исследовательский центр "КНЦ Сибирского отделения Российской академии наук"
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"Система ЛесЕГАИС и мобильное приложение работают в соответствии с новым законодательством, но их функционал предполагает активное развитие в первом полугодии 2022 года, - сказал он. - Поэтому мы сознательно ослабили некоторые ограничения и намеренно упростили отдельные процессы. Система постоянно собирает обратную связь как через соответствующую форму, так и по логам работы пользователей, которые фиксируют все их действия". По его данным, объем инвестиций в проект на сегодня составил млн рублей.

Мобильное приложение, которое уже доступно лесопользователям для тестирования, создаст QR-код на каждую партию бревен. Для этого гаджету не нужен интернет. В графическую картинку будут зашиты сведения о грузе, его владельце, компании-перевозчике, а также об устройстве и учетной записи, которая ее сгенерировала. Полученный QR-код - полноценный электронный сопроводительный документ на партию древесины. Его могут проверить представители ГИБДД, налоговой службы, таможни и других контролирующих органов. Если возникнут подозрения в законности происхождения древесины, то начнется разбирательство.

Бумажные сопроводительные документы в 2022 году станут недействительны, напоминают в Рослесинфорге. Необходимы будут только сформированные в специальном приложении QR-коды.

"Во время ознакомления с приложением мы будем вести максимально открытый диалог и проводить доработки, - заверил Павел Чащин. - В первые месяцы эксплуатации будут упрощены проверки внутри приложения. Наша цель - создать удобный инструмент, а не остановить производство". Он также отметил, что и приложение, и сама система ЛесЕГАИС были протестированы крупными лесозаготовительными компаниями. Все их замечания и предложения были учтены. Поиск оптимального решения и интерфейса будет продолжен во время эксплуатации приложения, добавил Чащин.

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