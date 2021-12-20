Музыканты "Кино" предложили объявить 2022-й Годом Виктора Цоя

Объявить следующий, 2022-й год, Годом Виктора Цоя предложили участники группы "Кино", выступавшие с Цоем в 80-е, а теперь возродившие группу уже под патронажем его сына Александра - рассказали на пресс-завтраке, в Москве. На него они приехали все четверо: Юрий Каспарян, Игорь Тихомиров, Александр Титов и Александр Цой.

- Мы начали активно вести соцсети и обнаружили, что больше 50 процентов наших подписчиков - молодые люди до 35 лет, - поделился своими приятными впечатлениями сын Виктора Цоя. - Конечно, мы хотим быть ближе к своей аудитории, поэтому присутствуем на тех платформах, которые ими востребованы. Поэтому в 2022 году запускаем коллаборацию с площадкой TikTok.

А потом Александр, который в юности под псевдонимом Молчанов (как и отец, он немногословен) играл на гитаре в группе Para Bellum, а потом увлекся электроникой, был диджеем, создал проект "Ронин", после чего и посвятил себя творчеству отца (в частности разработал визуальные эффекты для программы "Симфоническое Кино" и собрав вместе бывших участников группы), не без улыбки добавил, что "конечно, Даню Милохина и других жителей ТикТока вы в нашей кампании точно не увидите. Но результат вас точно удивит…"

Также музыканты "Кино" сообщили о том, что хотят добавить в программу и те песни Виктора Цоя, которые в ней еще не звучали.

А 21 июня 2022 года (в день, когда музыканту исполнилось бы 60 лет), начнут новый большой концертный тур по стадионам России. Завершится он только 12 февраля 2023 года, в Нижнем Новгороде.

"У группы еще огромное количество отличного материала", - подтвердил Александр Цой.

Обозревателя "РГ" интересовало, будет ли выпущен альбом с песнями "Кино" уже в актуальном звуке и с новыми импровизациями и проигрышами, который отражает ее нынешнее концертное звучание. В группе ответили, что таких планов нет.

Зато 15 января "Кино" откроет в Центральном выставочном зале "Манеж" выставку "Виктор Цой: путь героя". Причем сразу в одиннадцати залах.

В каждом из них будут выставлены экспонаты (несколько сотен!), посвященных определенной грани его личности. Очевидно, один будет посвящен живописи (Цой учился в художественной школе), музыке, поэзии, а еще наверное - путешествиям, автомобилям, рыбалке, спорту, другим увлечениям. Пока можно только гадать. Ну а пока нынешнее "Кино" вместе с компанией "Юнион" выпустит лимитированную серию скейтбордов (было такое увлечение в 80-х!)

"Первые доски совсем скоро можно будет купить ограниченным тиражом", - подтвердил Александр Цой.

Кстати

Музыканты "Кино" планируют сделать 2022-й Годом Виктора Цоя. А значит, череда интересных мероприятий и событий в его честь будет продолжена.