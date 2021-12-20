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Рубрика: Экономика

На нефтяные котировки давит энергокризис в Европе

Текст: Сергей Тихонов
Российская газета - Федеральный выпуск № 288(8639)
Нефтяные котировки за год прибавили 50%. Соответственно дорожали и нефтепродукты, то есть автомобильное топливо. Это вызвано было не только быстрым восстановлением мировой экономики из-за пандемии. Большую роль сыграли ослабление доллара и серьезный рост денежных вливаний в экономики Евросоюза и США. Часть этих средств использовалась для спекуляций на бирже с сырьевыми товарами, в том числе нефтью.
Инфографика "РГ"/ Антон Переплетчиков/ Сергей Тихонов

С конца лета давить на нефтяные котировки стал энергетический кризис в Европе - рекордное подорожание газа, угля, а из-за них и электричества. На этом фоне во многих странах (Швеция, Германия, Польша и другие) были расконсервированы мазутные и дизельные электростанции, что привело к росту спроса на нефть.

Но и просто само подорожание газа и электричества в Европе отразилось на стоимости товаров внутри России. Рост спроса на энергию в Европе в 2021 году совпал со снижением выработки электричества возобновляемыми источниками энергии (ВИЭ) на основе ветра и солнца. После закрытия многих угольных станций альтернативой ВИЭ в европейской генерации стал только газ, цены на который моментально улетели вверх. А рост цен на энергоресурсы всегда разгоняет инфляцию. В этом году во многих странах мира она побила многолетние рекорды.

В целом в странах, где ходит евро, в этом году инфляция составила - 4,9%. Для сравнения, в 2020 году она была отрицательная (дефляция) - минус 0,27%. В Германии инфляция в 2021 году составила 5,2%. В прошлом году она была - 0,4%. В Великобритании - 5,1%, в прошлом году - 0,9%. Во Франции - 2,8% и 0,5%, в США - 6,8% и 1,2% соответственно. Причем к концу года в Европе и США рост инфляции ускорился, что напрямую оказалось связано с подорожанием нефти, газа, электроэнергии и автомобильного топлива.

Фото: iStock
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Себестоимость производства импортируемых в нашу страну товаров выросла. Европа - наш основной торговый партнер. Мы импортируем оттуда разнообразную технику - машины, станки, комплектующие для них, а также химическую продукцию. Все это выросло в цене, а значит, и увеличилась себестоимость производства товаров в России с использованием этого оборудования.

Экономика Отрасли Нефть и газ В мире Европа Цена на нефть

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