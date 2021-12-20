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20.12.2021 17:58
Рубрика: Власть

Нарушителей правил выгула собак смогут выявлять по видеокамерам

Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 289(8640)
В Госдуму внесен законопроект, вводящий в КоАП санкции за несоблюдение требований к содержанию домашних животных. Под действие предлагаемых норм попадут также нарушители правила выгула собак.
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

С инициативой выступила Московская областная Дума. Как поясняют разработчики проекта, выявлять нарушителей планируется в том числе с помощью видеокамер.

ГД начала сбор отзывов на проект, увеличивающий штрафы для зацеперов

"В настоящее время на территории Московской области начала функционировать система "Безопасный регион", позволяющая эффективно отслеживать нарушения гражданами правил выгула животных", - подчеркивается в пояснительной записке.

Поправки в КоАП предлагают ввести для нарушителей правил содержания животных штраф от 500 до 1,5 тысячи рублей. Авторы проекта напоминают, что еще в 2018 году был принят Закон "Об ответственном обращении с животными". В нем установлены общие требования к содержанию и выгулу домашних животных. Например, при выгуле надо убирать за любимцем плоды его жизнедеятельности (если выражаться официальным языком).

Владельцу надлежит "исключать возможность свободного, неконтролируемого передвижения животного при пересечении проезжей части автомобильной дороги... во дворах домов, на детских и спортивных площадках". И так далее.

"Вместе с тем административная ответственность за нарушения содержания животных в КоАП РФ отсутствует, что исключает фактическое применение норм закона в части привлечения к ответственности недобросовестных владельцев животных", - говорится в пояснительной записке.

В Московской области сложилась следующая ситуация. "В 2020 году в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области поступило 456 жалоб граждан, в 2021 году (по состоянию на 28 ноября) - 367 жалоб на ненадлежащее содержание домашних животных, выразившееся в осуществлении выгула без соблюдения безопасности для окружающих людей и животных, в том числе бесконтрольный выгул, выгул в неустановленных местах", - сообщают разработчики.

Нарушителям правил будет грозить штраф от 500 до 1,5 тысячи рублей

Немало аналогичных жалоб в других регионах. Проблема общая. Между тем, как уверены эксперты, добрым словом и штрафом можно добиться гораздо большего, чем просто добрым словом в законе. Добрые слова, где надо, уже прописаны. До сердца безответственных владельцев собак они пока не доходят.

"В России долго шли к новым для страны законам в области защиты прав животных и вот наконец их начали принимать, - говорит руководитель Федеральной горячей линии по защите животных Татьяна Бондаренко. - Закон, касающийся выгула домашних собак в специально отведенных для этого местах, полезен не только самим собакам и их владельцам, но и всем окружающим. Кучки, остающиеся после прогулки с собакой, которые часто оказываются весной на тротуарах и детских площадках, вызывают раздражение и споры между соседями. Теперь важно, чтобы в регионах начали появляться специализированные места для прогулок с собаками. Потому что в ситуации, когда в областном центре такая площадка всего одна, как, например, в Курске, исполнение закона невозможно".

Фото: Сергей Куксин/ РГ
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По ее словам, часто фиксируется неисполнение закона о жестоком обращении с животными.

"На нашу "горячую линию" поступает много обращений о жестокости людей к братьям нашим меньшим, - говорит она. - Нужны более четкие "правила игры", прописанные в законах. Иначе ситуация не изменится".

Кстати, в Госдуме сейчас рассматривается инициатива, позволяющая региональным властям более детально прописывать правила содержания и выгула домашних животных. Вплоть до предельной численности питомцев и длины поводка.

Власть Право Административное право Московская область Мособлдума Административное законодательство Законопроекты и комментарии

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