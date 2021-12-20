Научный совет при Совбезе РФ выработал меры по борьбе с цветными революциями

В понедельник научный совет при Совете безопасности России обсудил возможные вызовы и угрозы безопасности России в связи с геополитическими изменениями в мире.

Кроме того эксперты, среди которых видные российские ученые и экономисты под председательством секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева обсудили темы влияния изменения глобального энергетического баланса на энергобезопасность в стране и мире. Отдельно были выработаны рекомендации по противодействию реализации технологий "цветных революций" на территории России.

К слову, в настоящее время в составе научного совета 158 видных ученых и специалистов, назначенных президентом персонально. В том числе 110 докторов наук, 20 академиков государственных академий наук. В частности, на заседаниях секции по международной проблематике обсуждалась ситуация в Афганистане и регионах Центральной и Южной Азии. Дана комплексная оценка обстановки в Азиатско-Тихоокеанском регионе, политике Ассоциации государств Юго-Восточной Азии в связи с продвижением США своей Индо-Тихоокеанской стратегии и блоковой политики. В фокусе внимания секции по проблемам СНГ находились вопросы укрепления позиций России на пространстве СНГ.