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20.12.2021 16:41
Рубрика: Власть

Научный совет при Совбезе РФ выработал меры по борьбе с цветными революциями

Текст: Иван Егоров

В понедельник научный совет при Совете безопасности России обсудил возможные вызовы и угрозы безопасности России в связи с геополитическими изменениями в мире.

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Кроме того эксперты, среди которых видные российские ученые и экономисты под председательством секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева обсудили темы влияния изменения глобального энергетического баланса на энергобезопасность в стране и мире. Отдельно были выработаны рекомендации по противодействию реализации технологий "цветных революций" на территории России.

К слову, в настоящее время в составе научного совета 158 видных ученых и специалистов, назначенных президентом персонально. В том числе 110 докторов наук, 20 академиков государственных академий наук. В частности, на заседаниях секции по международной проблематике обсуждалась ситуация в Афганистане и регионах Центральной и Южной Азии. Дана комплексная оценка обстановки в Азиатско-Тихоокеанском регионе, политике Ассоциации государств Юго-Восточной Азии в связи с продвижением США своей Индо-Тихоокеанской стратегии и блоковой политики. В фокусе внимания секции по проблемам СНГ находились вопросы укрепления позиций России на пространстве СНГ.

Власть Безопасность Правоохранительная система Президент Совет Безопасности

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