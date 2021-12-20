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Названа настройка, о которой стоит помнить при смене смартфона

Текст:   Антон Благовещенский
20.12.2021,  
16:20
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

При переходе с iPhone на смартфон под управлением Android стоит помнить о важной настройке, которую следует поменять перед тем, как сбрасывать iPhone до заводских настроек.

Речь идет об отвязке телефонного номера от аккаунта в iMessage - фирменном мессенджере Apple. Если не сделать этого, то после перехода на Android экс-владелец iPhone не сможет получать сообщения от друзей с iPhone, пишет Apple Insider.

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По умолчанию на iPhone используется способ доставки сообщений iMessage, если есть доступ к мобильному интернету. Если же не "раздружить" мобильный номер с iMessage, сообщения с iPhone будут по умолчанию отправляться через этот мессенджер, который на Android не будет доступен.

Чтобы отключить мобильный номер, нужно зайти в настройки iPhone, раздел "Сообщения", и сдвинуть ползунок iMessage в неактивное положение, советует сайт Samsung. На официальном сайте Android, помимо этого, рекомендуется отключить Facetime.

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