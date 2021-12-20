Названа сладость, снижающая уровень холестерина

Темный шоколад и порошок какао помогают снижать уровень холестерина в организме. Об этом говорится в статье британского издания Daily Express.

Доктор Кристал Вайлли из проекта Asda Online Doctor пояснила, что темный шоколад содержит большое количество флавоноидов, которые помогают артериям расширяться. "В результате через них проходит больше крови, что в свою очередь помогает снижать кровяное давление". - отметила специалист.

По ее словам, лучше выбирать неалкализованный (для алкализованного какао-порошка какао-бобы дополнительно обрабатывают специальным щелочным раствором) какао-порошок - он особенно богат флавоноидами и не имеет в составе сахара.

Специалист отмечает, что диету нельзя воспринимать как единственный способ контроля состояния здоровья. "Разумеется, эти меры не должны заменять собой прием специальных лекарств, которые вам прописывает врач. Однако их можно совмещать с приемом необходимых вам препаратов", - добавила Вайли.

При этом следует помнить, что в больших дозах флавоноиды (например, при бесконтрольном употреблении биологически активных добавок) могут повышать риск развития рака. Перед выбором той или иной системы питании необходимо проконсультироваться со специалистами.