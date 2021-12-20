Названы лучшие школьные столовые и повара в России

Почки заячьи верченые, головы щучьи с чесноком, икра черная, икра красная, икра заморская баклажанная... Эти слова из классики отечественного кино про Ивана Васильевича вполне подошли бы для описания выставки, где свое мастерство представляли лучшие повара школьных столовых. В Москве прошел финал Всероссийского конкурса "Лучшая школьная столовая", который проводят Министерство просвещения РФ и Всероссийское педагогическое собрание.

От поля до тарелки

Школьное питание - тема острая и давно уже "на контроле" у министерства просвещения. Сегодня почти 7 миллионов учеников начальных классов полностью обеспечены горячими завтраками за счет государства. Льготники получают и обеды. Цена обеда для обычных ребят - в районе 100-200 рублей. На эту сумму они получают суп, второе, напиток, хлеб, где-то еще и салат. А на днях президент поручил минэкономразвития подключить к организации бесплатного горячего питания в школах бизнес - создавать комплексы "от поля до стола, до тарелки". Но, как ни крути, главные ответственные за вкусный суп и кашу - школьные повара. На конкурсе стало ясно: свои лидеры есть и в сельских, и в городских школах. Первое место в номинации "Лучшая столовая сельской школы" получила школа N 27 из села Мысхако, Новороссийск. - Наш топ, как ни странно, творожная запеканка, - рассказывает директор школы Наталья Полянская. - А вот манную кашу почти не едят. Но мы придумали лайфхак: слоеный пирог с кремом из манки. В тесто кладем не заварной крем, а крем из манной крупы. Дети рты от удивления открывают, когда узнают, что по сути ели манную кашу.

Школа N 27 рассчитана на четыреста человек, а учится в ней в три раза больше - таковы реалии сельской жизни. 1200 ребят обслуживают на кухне шесть поваров. Мало? По словам Натальи Полянской, для того, чтобы только готовить еду, - в самый раз. Загвоздка в том, что поварам приходится и накрывать на столы и убирать их после завтраков и обедов. Из-за этого времени иногда не хватает.

Сосиски по науке

По словам научного руководителя Федерального центра мониторинга питания обучающихся, заместителя председателя организационного комитета конкурса, председателя ВПС, члена Общественного совета при минпросвещения Валентины Ивановой, сейчас начинается новая страница в работе по улучшению организации школьного питания: использование научных исследований, программ отслеживания продукции, родительский контроль - все это только принесет пользу.

- В детском возрасте закладывается здоровье человека, и мы, понимая это, разрабатываем множество продуктов для разных детей, с разным здоровьем. Ведь психологически гораздо легче съесть паштет или йогурт, чем таблетку, особенно если мы говорим о детях, - отметила директор Федерального научного центра пищевых систем им. Горбатова РАН Оксана Кузнецова, выступая на закрытии конкурса.

По мнению эксперта, ситуация, когда из школьного рациона убираются продукты промышленного производства, не очень верная. "Эти продукты - сосиски, йогурты, сметана - проходят более жесткий контроль, специально обогащаются микроэлементами, и мы понимаем, сколько витаминов в них и что они сохраняются до конца срока годности", - сказала Кузнецова. И анонсировала новинку: "Скоро мы сможем представить вам и хит всех детей - сосиски! Но не простые, а "научно обоснованные", в которых есть все нужные ребенку микроэлементы".

Оценка от мамы

Федеральный центр мониторинга питания обучающихся ИВФ РАО вместе с минпросвещения и Общественной палатой разработали методические рекомендации по участию родителей в контроле школьного питания.

"Важнейший аспект родительского контроля - выявление степени удовлетворенности детей и их родителей качеством организации питания обучающихся, - говорится в документе, который согласован с Роспотребнадзором и уже разослан во все регионы России. Там прописано, в частности, что школьники могут и вправе делать фото и снимать видео того, как выглядит еда в школьной столовой.

Любой родитель, который хочет проверить, как и чем кормят его ребенка в школьной столовой, может поучаствовать в мониторниге. Для этого нужно заранее сообщить об этом директору школы - письменно или в электронной форме, войти в состав комиссии по контролю за организацией питания или договориться о разовом участии в составе комиссии. А можно просто согласовать свой индивидуальный визит в столовую.

Конечно, в условиях коронавируса родителям необходимо будет надевать бахилы или сменную обувь, специальную санитарную одежду (халаты) и маски. Все это должна предоставить школа.

Любой родитель, который хочет проверить, как и чем кормят его ребенка в школьной столовой, может поучаствовать в мониторинге

- Мы говорим "родительский контроль, но по идее это совместная работа мам и пап, учителей, администрации школы, самих учеников, - говорит ззаместитель председателя Комиссии по экспертизе общественно значимых законопроектов и иных правовых инициатив Общественной палаты РФ Светлана Казаченок. - Очень хорошо работает онлайн-контроль, когда школьник пишет маме, что ему что-то не нравится: блюдо холодное, невкусное, несвежее... Родитель тут же отправляет фото на сайт школы или лично директору - оттуда информация попадает к оператору школьного питания. Так мы вместе сможем сделать школьные завтраки и обеды по-настоящему вкусными и полезными.

Свое мастерство в финале Всероссийского конкурса, который проводят минпросвящения и Всероссийское педагогическое собрание, показали лучшие повара столовых российских школ. Фото: Министерство Просвещения РФ

Победители конкурса "Лучшая школьная столовая"

- "Лучший повар школьной столовой": Александр Лавринов, школа N5 имени Юрия Гагарина, г. Тамбов, Екатерина Симонова, школа N1288 им. Героя Советского Союза Н.В. Троян, г. Москва;

- "Лучшая столовая сельской школы": школа N27 г. Новороссийска, село Мысхако, Краснодарский край;

- "Лучшая столовая городской школы": лицей N4 г. Рузаевка, Республика Мордовия;

- "Лучшая школьная столовая города- миллионника": школа N1288 имени Героя Советского Союза Н.В. Троян, г. Москва.

Что дают?

Школа N 27, Новороссийск, с. Мысхако 1-4 классы (меню на16.12.2021)

Завтрак

1. Запеканка из творога с молоком сгущенным

2. Кофейный напиток

3. Сыр порциями (Костромской)

4. Хлеб пшеничный

5. Фрукты свежие (яблоко)

Обед

1. Суп молочный с лапшой

2. Запеканка из творога с молоком сгущенным

3. Кофейный напиток

4. Сыр порциями (Костромской)

5. Хлеб пшеничный

6. Хлеб ржаной

Лицей N4, г. Рузаевка, Республика Мордовия 5-11 классы (меню на 17.12.2021)

Завтрак

1. Сыр порционный

2. Каша молочная "Дружба"

3. Кофейный напиток

4. Батон йодированный

Обед

1. Салат из белокочанной капусты

2. Суп картофельный с горохом

3. Котлеты рубленные из мяса

4. Каша гречневая вязкая

5. Компот ассорти

6. Хлеб пшеничный

7. Хлеб ржаной

8. Кислота аскорбиновая

Школа N1288 им. Героя Советского Союза Н.В. Троян, г. Москва 1-4 классы (меню на 20.12.2021)

Завтрак

1. Макароны,

запеченые с сыром

2. Чай с лимоном

3. Яблоки

4. Хлеб из пшеничной муки

Обед

1. Суп куриный

2. Пельмени отварные

3. Напиток вишневый

4. Хлеб пшеничный

5. Хлеб ржано-пшеничный