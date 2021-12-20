Невидимые структуры инков обнаружены в Мачу-Пикчу

Работающая в Перу команда польских археологов при помощи передового метода лазерного сканирования местности обнаружила на территории нацпарка Мачу-Пикчу неизвестные структуры, невидимые невооруженным глазом из-за густых джунглей.

Как сообщает Nauka w Polsce, лазерный сканер был установлен на борту беспилотного летательного аппарата. С его помощью археологи изучили большую площадь, покрытую джунглями. Именно густая растительность затрудняет классические исследования. Исследовательский проект взял старт несколько лет назад. Его целью является изучение церемониального комплекса инков Чачабамба, расположенного в Национальном археологическом парке Мачу-Пикчу.

Предполагается, что этот комплекс был построен в начале XV века, однако до последнего времени подтвердить это не представлялось возможным. Дело в том, что большая часть территории покрыта тропическим лесом. Решить проблему исследователям помогло устройство лазерного сканирования, так называемый LiDAR. На снимках, полученных с помощью этого прибора, растительность не отображается, зато видны те структуры, которые скрыты под ней.

"В результате исследования мы смогли обнаружить ряд неизвестных структур в этом парке", - говорит Доминика Сечковская из Андского исследовательского центра Варшавского университета. По ее словам, анализ снимков помог установить, что центральная часть церемониального комплекса представляла собой огромную скалу с вырезанными в ней алтарями, ступенями и канавкой.

Последняя, по предположениям археологов, использовалась для какой-то жидкости. Возможно, по ней стекали вниз ритуальные напитки, но не исключено, что это могла быть кровь жертвенных животных. Перед скалой располагалась небольшая площадь, по краям которой было возведено несколько зданий. Также площадь была окружена небольшими ритуальными ваннами. Всего таковых насчитывалось около полутора десятков, они использовались для ритуальных омовений. Вода в них поступала при помощи довольно продуманной системы.

Лазерное сканирование позволило обнаружить ранее неизвестные каналы, по которым вода поступала в церемониальный комплекс из близлежащей реки. Установлено, что она подавалась через аналог труб, сложенных из каменных блоков. Частично эта система пролегала под землей. Интересно, что вода, пройдя через церемониальный центр, возвращалась обратно в реку благодаря аналогичной дренажной системе с обратным потоком. Помог радар и в изучении зданий, обнаруженных на окраине церемониального комплекса.

"В общей сложности мы нашли дюжину небольших построек, возведенных как по круговой, так и по прямоугольной планировке, - отметила Сечковская. - Мы предполагаем, что в этих зданиях проживали люди, которые управляли данным комплексом".

Словом, это могли быть дома служителей, в том числе жрецов. Лазерные снимки помогли определить, что эти здания были построены гораздо менее тщательно, чем ритуальные сооружения в центральной части комплекса. По словам Сечковской, радар помог обнаружить признаки того, что за комплексом в основном следили женщины. На это указывают и предметы, обнаруженные во время предыдущих раскопок, проведенных совместной польско-перуанской командой. Найденные тогда артефакты связаны с ткачеством, а этим ремеслом в государстве инков занимались только женщины.

Археологи также использовали данные лазерного сканирования, чтобы построить гидродинамическую модель каналов, по которым вода поступала в ванны. Благодаря этому удалось установить, что она не использовалась для хозяйственных нужд, а имела сугубо символический характер. Это подтвердило ранее выдвинутую гипотезу о том, что вода в Чачабамбе играла сакральную роль.