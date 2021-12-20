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20.12.2021 20:35
Рубрика: Общество

Объявлены победители премии "Студент года - 2021"

Текст: Мария Набиркина
В Москве назвали лауреатов Российской национальной премии "Студент года - 2021" среди учащихся вузов. Премия - совместный проект Российского Союза Молодежи и президентской платформы "Россия - страна возможностей" при поддержке Минобрнауки России.
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Студенты соревновались онлайн в 12 номинациях в течение восьми дней. Абсолютным победителем и обладателем Гран-при стал студент Института международных отношений Казанского федерального университета Денис Давыдов.

Фото: iStock
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Денис - участник и победитель соревнований по мини-футболу. Под его руководством команда КФУ заняла второе место в чемпионате высшего дивизиона студенческой футбольной лиги Республики Татарстан.

Были определены и другие лидеры - в индивидуальных и групповых номинациях. Так, звание "Общественник года" досталось Павлу Дорошенко из Майкопского государственного технологического университета, а титул "Иностранный студент года" получила Лейли Календарова из Российского государственного геологоразведочного университета им. Серго Орджоникидзе.

Полный список лауреатов премии размещён на сайте Российского Союза Молодежи.

"Премия "Студент года" - не только конкурсные испытания, но и возможность проявить себя и свои уже наработанные навыки, - сказал, обращаясь к финалистам премии, замминистра науки и высшего образования Григорий Гуров. - Вы молоды, сейчас ваше время, не упускайте шанс на участие в подобных конкурсах и возможность получить признание со стороны. Помните, что лидер - это человек, который умеет бросать вызов самому себе и справляться со всеми трудностями".

Всего участниками конкурса стали более 8 тысяч студентов из 75 регионов.

Самыми популярными номинациями премии стали "Общественник года", "Интеллект года" и "Творческая личность года".

Общество Образование

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