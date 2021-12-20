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20.12.2021 17:15
Рубрика: Власть

Офицер Минобороны стал "Меценатом года"

Текст: Юрий Гаврилов

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Одним из лауреатов этой премии в номинации "Меценат года" стал офицер Минобороны России Федор Никулин. Некоторое время назад, еще будучи курсантом, он участвовал в телепередаче капитал-шоу "Поле чудес", приуроченной ко Дню защитника Отечества. Парень не только сумел победить соперников в основной игре, заработал при этом музыкальный синтезатор, "умную" колонку и телевизор. Федор еще и отгадал слово в суперигре, за что ему полагался главный приз - автомобиль.

Еще до участия в съемках Никулин решил: если станет победителем, то передаст все призы Центру содействия семейному воспитанию. И свое обещание юноша сдержал.

Сейчас Федор Никулин проходит службу в отделе сопровождения интернет-портала Минобороны России. Он отвечает за функционирование сайтов образовательных организации военного ведомства.

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