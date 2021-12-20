Офицер Минобороны стал "Меценатом года"

Мэр Москвы Сергей Собянин наградил победителей столичной премии "Крылья аиста". Ее вручают за вклад в развитие семейного устройства детей-сирот.

Одним из лауреатов этой премии в номинации "Меценат года" стал офицер Минобороны России Федор Никулин. Некоторое время назад, еще будучи курсантом, он участвовал в телепередаче капитал-шоу "Поле чудес", приуроченной ко Дню защитника Отечества. Парень не только сумел победить соперников в основной игре, заработал при этом музыкальный синтезатор, "умную" колонку и телевизор. Федор еще и отгадал слово в суперигре, за что ему полагался главный приз - автомобиль.

Еще до участия в съемках Никулин решил: если станет победителем, то передаст все призы Центру содействия семейному воспитанию. И свое обещание юноша сдержал.

Сейчас Федор Никулин проходит службу в отделе сопровождения интернет-портала Минобороны России. Он отвечает за функционирование сайтов образовательных организации военного ведомства.