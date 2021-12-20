Определена дата проведения форума "Здоровое общество" в 2022 году

Новости

Глава делегации РФ на переговорах в Вене рассказал о военном ответе НАТО 11:32
Снегопад не повлиял на график движения поездов в Москве 11:29
В Росреестре создан штаб по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Москвы 11:19
В Калмыкии на новогодние праздники усилили коронавирусные ограничения 11:18
Пионер хип-хопа Kangol Kid умер в 55 лет 11:13
В Москве открылись новые пункты обогрева бездомных 11:08
25-летняя актриса и модель обвинила Жерара Депардье в изнасиловании 11:08
Вильфанд назвал две "прогнозные" народные приметы, которым можно верить 11:06
Андрей Хазин назначен и.о. ректора РГСУ 11:05
В Литве заявили о готовности отправить на Украину летальное оружие 11:05
Вильфанд рассказал, какая погода ждет россиян после Нового года 10:51
СМИ нашли конституционный запрет на вступление Украины в НАТО 10:42
Наследникам Марадоны не удалось продать на аукционе его дома и машины 10:38
Биржевая цена газа в Европе превысила 1900 долларов 10:31
Умер актер из "Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен" Шаппу 10:16
Первая иностранная компания покинет рынок России из-за декарбонизации 10:09
В аэропортах Москвы задержано и отменено более 20 рейсов 10:08
Москвичей в понедельник ждет гололед, снег и до 10 градусов мороза 09:43
Суд установил вину главы Госстройнадзора в трагедии в "Зимней вишне" 09:30
Су-75 вошел в топ достижений мировой авиации 09:25
ТРЦ "Зиг-Заг" грозит закрытие на 90 суток за нарушения мер против COVID-19 08:25
На востоке Москвы сгорела трансформаторная подстанция 07:50
В Нидерландах начался самый строгий за все время пандемии локдаун 07:37
Всемирный банк назвал четыре основных риска для экономики России 07:35
Иммунолог рассказал, чем экспресс-тест на COVID-19 отличается от ПЦР 07:17
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Православный календарь на 2022 год
Православный календарь на 2022 год
Эксперт: Строительство новых городов в пять раз дороже ремонта старых
Эксперт: Строительство новых городов в пять раз дороже ремонта старых
Повышается не облагаемый налогом доход по вкладам
Повышается не облагаемый налогом доход по вкладам
20.12.2021 11:34
Рубрика: Общество

Определена дата проведения форума "Здоровое общество" в 2022 году

В стартовый день Российского инвестиционного форума, 16 февраля 2022 года, состоится форум "Здоровое общество". В деловой программе мероприятия примут участие представители федеральных и региональных органов власти, медицинских сообществ, союзов и объединений, а также ключевые эксперты отрасли. Организатором Форума выступает проект Фонда Росконгресс "Здоровое общество".

Деловая программа будет сфокусирована на вопросах достижения целевых показателей реализации национальных целей, определенных на период до 2030 года.

"Сегодня, в период пандемии, тема здравоохранения находится в фокусе всеобщего внимания, сохранение здоровья российских граждан является нашим безусловным приоритетом. Форум "Здоровое общество" традиционно собирает высокий уровень участников, в том числе из числа международного сообщества, и несет значимую практическую пользу для развития здравоохранения в стране", - отметил советник Президента Российской Федерации Антон Кобяков.

"Форум "Здоровое общество" является одним из ключевых и знаковых мероприятий в области здравоохранения. Традиционно на площадке мероприятия подводятся итоги работы экспертного сообщества за прошедший год, а также обсуждаются приоритетные направления работы на будущее. Это площадка обмена опытом, презентации лучших российских и международных практик, инновационных разработок и проектов", - подчеркнула руководитель проекта "Здоровое общество", руководитель дирекции по здравоохранению Фонда Росконгресс Анастасия Столкова.

Общество Здоровье

Главное сегодня

Биржевая цена газа в Европе превысила 1900 долларов
Путин рассказал о предотвращении в России 32 терактов с начала года
Чижов: ЕС может сыграть поддерживающую роль в переговорах России и США
Роспотребнадзор приостановил ввоз перца, винограда и гранатов из Турции
Вильфанд предупредил россиян об опасной "волне холода"
Охота на аврору: где и когда в России можно увидеть северное сияние
Православный календарь на 2022 год