Перекрестные полеты России и США к МКС начнутся осенью 2022 года

Россия и США продолжат сотрудничество по космосу в следующем году. Программа взаимодействия "Роскомоса" и NASA предусматривает перекрестные полеты к Международной космической станции (МКС) российских космонавтов на американских кораблях разработки компании SpaceX и американских астронавтов на российских "Союзах". Об этом, как сообщает ТАСС, в понедельник в ходе пресс-конференции заявил глава американской программы МКС Джоэл Монталбано.

"Что касается перекрестных полетов, то речь идет о полете Сrew Dragon 5, то есть об осени 2022 года, когда мы планируем отправить российских космонавтов на корабле SpaceX, а затем астронавты NASA полетят на "Союзе". Мы обсуждали необходимое для этого межправительственное соглашение, которое должны заключить наш Госдепартамент и российские министерства. Предварительное соглашение прошло уже Госдепартамент и теперь на российской стороне", - сказал представитель NASA.

По его словам, российские космонавты начали тренировки в США для подготовки к полетам на разработанном SpaceX корабле Crew Dragon. К настоящему времени уже несколько россиян прошли подготовку в центре в городе Хавторн.

"План в том, чтобы завершить эти тренировки, чтобы этот человек затем вернулся в конце января-начале феврале" - уточнил Монтальбано.