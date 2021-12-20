Песков назвал преждевременной оценку реакции США и НАТО на предложения по безопасности

Пока еще рано давать оценку первой реакции США и НАТО на предложенные Москвой документы по гарантиям безопасности, заявил журналистам, отвечая на вопросы, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Пока рано еще оценивать, - сказал Песков. - Мы, безусловно, слышали слова, больше всего со ссылкой на различные источники, о готовности вести обсуждение".

"Это, наверное, позитивный фактор, но субстантивного ответа пока еще нет, поэтому рано давать еще оценки, преждевременно", - заключил пресс-секретарь российского лидера.