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20.12.2021 13:10
Рубрика: Власть

Песков назвал преждевременной оценку реакции США и НАТО на предложения по безопасности

Текст: Кира Латухина
Пока еще рано давать оценку первой реакции США и НАТО на предложенные Москвой документы по гарантиям безопасности, заявил журналистам, отвечая на вопросы, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Пока рано еще оценивать, - сказал Песков. - Мы, безусловно, слышали слова, больше всего со ссылкой на различные источники, о готовности вести обсуждение".

"Это, наверное, позитивный фактор, но субстантивного ответа пока еще нет, поэтому рано давать еще оценки, преждевременно", - заключил пресс-секретарь российского лидера.

МИД РФ опубликовал проекты договоров с США и НАТО по обеспечению безопасности
Власть Работа власти Внешняя политика В мире США Президент Администрация Президента Международные организации НАТО Россия и НАТО Россия и США

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