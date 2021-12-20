Песков заявил о разных вариантах ответа в случае размещения вооружений НАТО у границ РФ

При размещении вооружений НАТО у границ России потребуются соответствующие шаги, и варианты могут быть самыми разными, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов.

Пескова попросили сказать, готова ли Россия согласиться на размещение ядерного оружия в Беларуси, если НАТО это сделает в Польше, - как это предлагает белорусская сторона. "Ни для кого не секрет, что размещение различных видов вооружений у наших границ, которые могут представлять для нас опасность, потребует принятия соответствующих шагов, чтобы сбалансировать ситуацию", - ответил он.

"Здесь возможны самые разные варианты", - заключил Песков.