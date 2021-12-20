Пять лет назад был убит посол России в Турции Андрей Карлов

Девятнадцатого декабря 2016 года посол России в Турции Андрей Карлов выступал на обычном протокольном мероприятии, которых в его дипломатической карьере до этого было сотни, если не тысячи.

Но именно открытие выставки "Россия глазами путешественника: от Калининграда до Камчатки" в Центре современного искусства в Анкаре оказалось трагическим. Когда дипломат подошел к микрофону, стоявший на охране мужчина выхватил пистолет и с криками про месть за Сирию начал стрельбу. Андрей Карлов был сражен выстрелами в спину и остался лежать у ног своего убийцы. Через 25 минут нападавший - бывший полицейский Мевлют Мерт Алтынташ - был ликвидирован бойцами турецкого спецназа. Российского посла доставили в больницу, но спасти его не удалось: Карлов скончался, не приходя в сознание.

Практически сразу турецкие власти возложили ответственность за теракт на оппозиционера Фетхуллаха Гюлена и возглавляемое им движение FETO. По итогам четырехлетнего расследования весной этого года за причастность к убийству российского посла пять человек получили пожизненные тюремные сроки, еще шесть человек были осуждены на срок от 5 до 9 лет. Турецкий суд уверен, что "убийство Карлова было провокацией с целью нанесения ущерба турецко-российским отношениям".

В ходе расследования также отрабатывалась версия, что Алтынташ действовал по указке не Гюлена, а религиозных фундаменталистов. Однако, по мнению турецких властей, эта версия не нашла подтверждения. Российский МИД выразил удовлетворение вердиктом в отношении этого трагического инцидента, оставившего тяжелый след в истории современных российско-турецких отношений". Вспоминая Карлова, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил в интервью РИА Новости, что "его гибель опечалила турецкий народ так же, как и российский".

"Господин Карлов сыграл важную роль в сложный период турецко-российских отношений, - сказал министр. - Еще раз выражаю соболезнования российскому государству и народу, прежде всего родным и близким посла Карлова. Я с уважением вспоминаю его. Пусть он покоится с миром".