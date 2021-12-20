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20.12.2021 14:10
Рубрика: В мире

Почему ЕС игнорирует проблему животных в цирках

Текст: Иван Сысоев

Еврокомиссия не собирается вводить запрет на содержание животных цирках, отдавая этот вопрос на откуп странам Евросоюза.

Фото: Scientific Reports
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В октябре этого года европейские защитники прав братьев наших меньших собрали миллион подписей, требуя запретить цирковых животных по всему Евросоюзу. Сейчас никаких ограничений на работы цирков с животными нет в Германии, Франции, Италии и Испании, а в Чехии, Финляндии и Венгрии не разрешается содержать в цирках только диких представителей фауны. Всего же по всему ЕС насчитывается более 250 развлекательных заведений, в которых выступают животные.

Позицию общественности поддержали в Европарламенте, пригласив представителей Еврокомиссии на специальное заслушивание по этой животрепещущей теме. Вопрос депутатов был поставлен ребром: "собирается ли Еврокомиссия запретить показывать животных в цирках в целях борьбы с незаконной торговлей животными, а также обеспечения общественной безопасности и здоровья".

Еврокомиссар по кризисному управлению Янез Ленарчич признал, что тема достаточно острая с этической точки зрения, однако подчеркнул, что большинство европейских стран так или иначе уже вели меры по запрету цирковых животных. Ленарчич заявил, что каждая страна должна сама разбираться со своими цирками, а общего решения на европейском уровне не требуется. Тем более, что уже действующие в ЕС правила по регулированию перевозки животных "обеспечивают подтверждение их легального происхождения".

Такой ответ не устроил ни европарламентариев, ни общественников. Они уверены, что Еврокомиссия "не должна прятаться за бюрократическими формулировками", пока животные в цирках "находятся в тюремном заключении, где сталкиваются с бесчеловечным отношением". Кроме того, дикие животные могут представлять опасность для зрителей и самих работников цирков. Защитники животных намерены продолжит давление на ЕС, чтобы "прекратить это варварство, которому нет места в XXI веке".

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