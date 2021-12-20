Под Новый год в большинстве регионов подорожали лекарства от гриппа

Цены на лекарства, которые применяются для лечения гриппа и коронавируса, с начала ноября выросли в среднем на 5%, сообщили в Общественной организации "Общественная потребительская инициатива". Отмечается, что эти препараты подорожали в большей половине российских аптек, а наиболее заметно - в Омской, Новосибирской, Ростовской, Челябинской областях, Красноярском и Пермском краях. Самая стабильная ситуация с ценами - в Москве, Татарстане, республике Крым, Приморском крае и Воронежской области.

В то же время проблем с ассортиментом лекарств нет. Эпизодические трудности нивелируются возможностью приобрести необходимые препараты в соседних аптеках, подчеркнули общественники.

Больше всего лекарств онлайн продаются в Москве - 18%, а в среднем по стране около 9% от общего объема рынка. При этом, 80% всех продаж безрецептурных лекарств онлайн приходится на 20 крупнейших аптечных сетей, говорит руководитель Информационно-аналитического центра "Альпари" Ольга Гордеева, крупнейшие из которых - это Apteka.ru, "Ригла" и "СберЕаптека".

В то же время, под данным ВЦИОМ, всего 20% россиян приобретают нужные препараты через интернет, 80% - предпочитают традиционные аптеки. "Пока большинство покупателей относятся к дистанционному формату с опаской", - пояснила руководитель Ассоциации независимых аптек Виктория Преснякова. По ее словам, безрецептурные лекарства - это препараты быстрого спроса, поэтому людям проще дойти в ближайшую аптеку и быстро купить все необходимое.