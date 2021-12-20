Поляки вышли на протесты против новой редакции закона о СМИ

По десяткам городов Польши прокатилась волна протестов на фоне решения сейма, одобрившего нашумевшие поправки к закону о теле- и радиовещании. Они запрещают деятельность любых медиаресурсов, которые контролируются инвесторами из стран за пределами Евросоюза. Законопроект, отправившийся на подпись к президенту Анджею Дуде, грозит не на шутку осложнить отношения Варшавы с главным стратегическим союзником - Вашингтоном. Ведь под ударом оказался оппозиционный телеканал TVN, принадлежащий американскому бизнесу. Недаром посольство США в Варшаве выразило недовольство в связи с исходом голосования.

Дело в том, что в августе польский сейм уже голосовал за те же самые поправки, внесенные правящей партией "Право и справедливость", что вызвало ровное такие же протесты среди поляков (и возмущение госдепа США). Тогда польский сенат (верхняя палата парламента республики) наложил на законопроект вето. "Однако сейчас депутаты без какого-либо уведомления вернули документ обратно, и нижняя палата отменила вето сената", - сообщает Euronews об этих запутанных перипетиях. Этот маневр произвел в Польше настоящую политическую бурю. Тысячи протестующих собрались перед президентским дворцом в центре Варшавы с лозунгами "Свободные СМИ, свободные люди, свободная Польша!" и "Нам нужна свобода слова!". Они требовали от Дуды не подписывать документ, который угрожает заблокировать работу главного в стране оппозиционного телеканала. Масштабные акции прошли и в других городах, в том числе в Кракове, Гданьске, Познани, Щецине.

Под ударом оказался оппозиционный телеканал TVN, принадлежащий американскому бизнесу

Как писала "РГ", после победы партии "ПиС" на выборах в 2019 году сотни журналистов из государственных СМИ были уволены или вынуждены написать заявления об уходе "по собственному желанию". Многие из них затем нашли работу на TVN. В эту медиагруппу входят 14 каналов, включая информационный TVN24. Формально ею управляет компания Polish Television Holding BV, которая зарегистрирована в Нидерландах, то есть на территории ЕС. Однако владеет медиахолдингом американский инвестор - компания Discovery. Такой расклад входит в противоречие с новой редакцией закона, который разрешает неевропейским акционерам иметь долю собственности не более 49 процентов. Ирония состоит в том, что польские законодатели обосновали необходимость поправок противодействием "угрозе нацбезопасности", которая, согласно их логике, исходит от американских партнеров. Таким образом, президент Дуда, которому предстоит поставить точку в этом деле, оказался меж двух огней. "США глубоко обеспокоены принятием в Польше закона, который подорвет свободу выражения мнений и уверенность инвесторов в своих правах собственности и неприкосновенности контрактов в Польше", - заявил пресс-секретарь госдепартамента Нед Прайс. В американском посольстве в Варшаве ожидают, что Дуда "будет действовать в соответствии с предыдущими декларациями".