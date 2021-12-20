Повышается необлагаемый налогом доход по вкладам

Декабрьское повышение ключевой ставки до 8,5% становится важным для тех, кто будет платить в конце 2023 года налог с процентных доходов по банковским вкладам за 2022 год.

В России де-юре с 1 января 2021 года действует налогообложение процентов, полученных с банковских вкладов. Правда, этот налог еще никто не платил, впервые он будет уплачиваться владельцами вкладов в 2022 году по процентам, полученным за 2021 год. В этом плане здесь полная аналогия с механизмом уплаты имущественных налогов за квартиру, землю или машину. Схемы уплаты это тоже касается: банки будут передавать налоговикам данные по доходности вкладов, поэтому клиенту подавать декларацию не нужно. Федеральная налоговая служба (ФНС) сама пришлет уведомление плательщику, если доходы по его вкладам превысят необлагаемую базу. Останется только заплатить (в личном кабинете на сайте ФНС, в банке и т.д.) - до 1 декабря 2022 года.

Налог с процентов по вкладам - это налог на доходы физлиц (НФДЛ), он уплачивается по ставке 13%. Необлагаемая налогом база рассчитывается умножением суммы в 1 млн рублей на ключевую ставку ЦБ, действующую на 1 января года, за который уплачивается налог.

1 января 2021 года ключевая ставка была 4,25%. Поэтому в конце 2022 года налог в 13% процентного дохода должны будут заплатить все те, у кого в 2021 году набежало процентов в сумме по всем имеющимся банковским вкладам более чем на 42 500 рублей. На 1 января 2022 года ключевая ставка окажется много выше - 8,5%, повысится и необлагаемая база для тех, кто будет платить налог на проценты в конце 2023 года за 2022 год. По указанной формуле налог будет взиматься уже с тех доходов по вкладам, которые превысят 85 000 рублей. Например, если за 2022 год вклады принесут доходность 100 000 рублей, то облагаемая база составит 100 000 минус 85 000: 15 000 рублей. 13% этой суммы - 1950 рублей, это и будет налогом на доходность в 100 000 рублей.