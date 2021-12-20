Повышается необлагаемый налогом доход по вкладам

Новости

Роспотребнадзор приостановил ввоз перца, винограда и гранатов из Турции 05:16
Ресторанам Забайкалья разрешили проводить корпоративы до часа ночи 04:58
На Камчатке с 21 декабря отменят QR-коды в самолетах и автобусах 04:50
Школьникам Якутска разрешили не приходить на уроки из-за морозов 04:31
На Филиппинах число жертв тайфуна "Раи" возросло до 208 04:20
Суд вынес приговоры бывшим чиновникам Рязанской области за взятки 03:58
Корабль "Союз МС-20" с экипажем отстыковался от МКС 03:36
Вильфанд предупредил россиян об опасной "волне холода" 03:05
В Москве с 20 декабря продлены сроки действия QR-кодов переболевших COVID-19 02:45
Чижов: ЕС может сыграть поддерживающую роль в переговорах России и США 02:17
Путин рассказал о предотвращении в России 32 терактов с начала года 01:28
Московское метро перенесло открытие "Рижской" на 2022 год 00:56
Названы регионы России с самым доступным для населения бензином 00:50
Возвращающийся на Землю экипаж перешел с МКС на борт "Союза МС-20" 00:15
В Швеции начали вживлять в тело человека чипы с ковид-паспортами 19.12.2021
Гарвард перейдет на онлайн-обучение из-за коронавируса 19.12.2021
Подозреваемого в убийстве двух женщин задержали в Москве 19.12.2021
Бориса Джонсона обвинили в организации вечеринки в период локдауна 19.12.2021
Попова рассказала о самом длительном случае заболевания коронавирусом 19.12.2021
Все регистрационные подразделения ГИБДД будут работать 20 декабря 19.12.2021
Опубликовано видео с места убийства двух женщин в Москве 19.12.2021
Подозреваемого в убийстве двух женщин разыскивают в Москве 19.12.2021
В Петербурге полицейский пострадал в аварии с BMW 19.12.2021
Более 454 тысяч военнослужащих прошли ревакцинацию 19.12.2021
Из шахты имени Рубана в Кузбассе после аварии вывели всех горняков 19.12.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Православный календарь на 2022 год
Православный календарь на 2022 год
Эксперт: Строительство новых городов в пять раз дороже ремонта старых
Эксперт: Строительство новых городов в пять раз дороже ремонта старых
Повышается необлагаемый налогом доход по вкладам
Повышается необлагаемый налогом доход по вкладам
20.12.2021 05:13
Рубрика: Экономика

Повышается необлагаемый налогом доход по вкладам

Российская газета - Федеральный выпуск № 288(8639)
Декабрьское повышение ключевой ставки до 8,5% становится важным для тех, кто будет платить в конце 2023 года налог с процентных доходов по банковским вкладам за 2022 год.

В России де-юре с 1 января 2021 года действует налогообложение процентов, полученных с банковских вкладов. Правда, этот налог еще никто не платил, впервые он будет уплачиваться владельцами вкладов в 2022 году по процентам, полученным за 2021 год. В этом плане здесь полная аналогия с механизмом уплаты имущественных налогов за квартиру, землю или машину. Схемы уплаты это тоже касается: банки будут передавать налоговикам данные по доходности вкладов, поэтому клиенту подавать декларацию не нужно. Федеральная налоговая служба (ФНС) сама пришлет уведомление плательщику, если доходы по его вкладам превысят необлагаемую базу. Останется только заплатить (в личном кабинете на сайте ФНС, в банке и т.д.) - до 1 декабря 2022 года.

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
Будут ли выгодными банковские вклады после повышения ключевой ставки

Налог с процентов по вкладам - это налог на доходы физлиц (НФДЛ), он уплачивается по ставке 13%. Необлагаемая налогом база рассчитывается умножением суммы в 1 млн рублей на ключевую ставку ЦБ, действующую на 1 января года, за который уплачивается налог.

1 января 2021 года ключевая ставка была 4,25%. Поэтому в конце 2022 года налог в 13% процентного дохода должны будут заплатить все те, у кого в 2021 году набежало процентов в сумме по всем имеющимся банковским вкладам более чем на 42 500 рублей. На 1 января 2022 года ключевая ставка окажется много выше - 8,5%, повысится и необлагаемая база для тех, кто будет платить налог на проценты в конце 2023 года за 2022 год. По указанной формуле налог будет взиматься уже с тех доходов по вкладам, которые превысят 85 000 рублей. Например, если за 2022 год вклады принесут доходность 100 000 рублей, то облагаемая база составит 100 000 минус 85 000: 15 000 рублей. 13% этой суммы - 1950 рублей, это и будет налогом на доходность в 100 000 рублей.

Экономика Финансы Банки Экономика Финансы Валютный рынок

Главное сегодня

Путин рассказал о предотвращении в России 32 терактов с начала года
Чижов: ЕС может сыграть поддерживающую роль в переговорах России и США
В Москве с 20 декабря продлены сроки действия QR-кодов переболевших COVID-19
Корабль "Союз МС-20" с экипажем отстыковался от МКС
Вильфанд предупредил россиян об опасной "волне холода"
Как получить выписку из электронной трудовой книжки
Почему при миллионах вакансий люди не могут найти работу