Представители туриндустрии попросили продлить "детский кешбэк"

По программе детского кешбэка в этом году смогли отдохнуть более 380 тысяч детей, но на 2022 год программа пока не возобновлена.

С просьбой возобновить программу к премьер-министру Михаилу Мишустину обратился Общенациональный союз организаций индустрии гостеприимства (копия письма есть у "РГ").

Ежегодно в летний период в стационарных круглогодичных и сезонных организациях отдыха детей и их оздоровления с круглосуточным пребыванием поправляют свое здоровье сотни тысяч детей, отмечают авторы письма. Возмещение части стоимости детских путевок позволило отдохнуть в оздоровительных организациях в период с 25 мая по 31 августа 2021 г. более чем 380 тысячам российских детей, поскольку такие поездки стали более доступными. Возмещалось до 50% их стоимости, но не более 20 тысяч рублей.

"В настоящее время программа "детского кешбэка" не возобновлена, в связи с чем рядом оздоровительных организаций приостановлена кампания по реализации детских путевок на 2022 год до принятия решения Правительством Российской Федерации о продлении действия программы", - говорится в письме. Для повышения спроса на детские лагеря представители туриндустрии попросили "рассмотреть возможность продления программы "детского кешбэка" с января 2022 года с расширением ее границ на периоды межсезонья".

Ранее эксперты заявляли об эффективности этой программы, но отмечали, что необходимо увеличивать число отдохнувших в лагерях детей.