Преступность в России в этом году снизилась

Преступность в России за 11 месяцев снизилась на 2% в сравнении с теми же месяцами прошлого года. В МВД России сообщили, что зарегистрировано на 5,7% меньше убийств и покушений на убийство, на 10,8% - фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.

Уменьшилось число разбоев - на 16,5% и грабежей - на 18,6%. На 2,3% сократилось количество краж, в том числе квартирных - на 16,8%.

Безопаснее стало в общественных местах. На 7,4% снизилось число уличных преступлений. В парках, скверах и на улицах населенных пунктов совершено на 22,7% меньше грабежей, на 4,3% - краж, на 17,8% - разбойных нападений, на 14,8% - фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.

На 15,4% сократилось количество уголовно наказуемых деяний, совершенных детьми и подростками или при их соучастии. Лицами в состоянии алкогольного опьянения совершено на 8,1% меньше преступлений, в состоянии наркотического опьянения - на 9,2%.

Темпы роста преступлений с использованием информационно-телекоммуникационных технологий замедлились. Если по итогам шести месяцев прирост составил 20,3%, то за 11 месяцев - 7,1%.