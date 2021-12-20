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20.12.2021 17:24
Рубрика: В мире

Президент Украины подписал закон о множественном гражданстве

Текст: Александр Гусаров
Фото: Ирина Яковлева/ТАСС Фото: Ирина Яковлева/ТАСС
Фото: Ирина Яковлева/ТАСС

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о множественном гражданстве. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы Верховной рады (ВР).

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В начале декабря при внесении законопроекта в ВР Зеленский пояснил, что данная инициатива отвечает интересам украинской диаспоры в мире.

"Я знаю, насколько важным для украинцев, которые живут в США, в Канаде, в ЕС является вопрос множественного гражданства. Сегодня я вношу соответствующий законопроект на рассмотрение парламента. Нас 65 миллионов", - цитирует РИА Новости президента Незалежной.

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