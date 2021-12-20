Президент Украины подписал закон о множественном гражданстве

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о множественном гражданстве. Об этом стало известно из сообщения пресс-службы Верховной рады (ВР).

В начале декабря при внесении законопроекта в ВР Зеленский пояснил, что данная инициатива отвечает интересам украинской диаспоры в мире.

"Я знаю, насколько важным для украинцев, которые живут в США, в Канаде, в ЕС является вопрос множественного гражданства. Сегодня я вношу соответствующий законопроект на рассмотрение парламента. Нас 65 миллионов", - цитирует РИА Новости президента Незалежной.