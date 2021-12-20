Противостоять пандемии гриппа поможет стратегический госзапас лекарств

В Санкт-Петербурге прошла Всероссийская научно-практическая конференция "Нерешенные вопросы этиотропной терапии актуальных инфекций". Участники обсудили новые подходы к борьбе с вирусными заболеваниями.

Пандемии гриппа возникают на протяжении всей истории человечества. Об этом говорилось в рамках симпозиума "Актуальные инфекции". Начиная с 1500-х годов, в среднем за век возникало по три пандемии гриппа, - отметил в своем выступлении Константин Жданов, член-корреспондент РАН, профессор, д.м.н., начальник кафедры инфекционных болезней ФГБВОУ "ВМА им. С.М. Кирова" Минобороны РФ. Невозможно предсказать, где и когда возникнет следующая пандемия, насколько серьезной она будет. "Испанка" в 1918 году унесла от 50 до 100 млн жизней, убив людей больше, чем Первая мировая война. В 1957 году от "азиатского" гриппа умерли 1,1 млн человек, еще 1 млн жертв - на счету "гонконгского" гриппа в 1968-м. В 2009 году 280 000 смертей вызвал "свиной" грипп.

- Вирус гриппа постоянно мутирует, создавая угрозу возникновения резистентных штаммов, - предупреждает Жданов. - Грипп - это единственная острая респираторная вирусная инфекция, для лечения которой имеются прямые специфические противовирусные препараты. Они играют свою роль, снижая уровень смертности.

Перед новыми штаммами население зачастую оказывается беззащитным. Статистика вызывает озабоченность - она фиксирует рост числа случаев гриппа в Северном полушарии, в том числе в России. По данным Всемирной организации здравоохранения, от 290 до 650 тысяч смертей в мире ежегодно связаны с гриппом. Для минимизации последствий необходимо заранее готовиться к таким вспышкам. Готовность к эпидсезону определяется уровнем вакцинации населения. Это первоочередная мера, но она, увы, не гарантирует 100-процентной защиты. В 2009 году, напомнил эксперт, доступная вакцина против пандемического штамма появилась только через 9-12 месяцев. Однако, как показали исследования, широкое профилактическое использование противовирусных препаратов может снизить масштабы и тяжесть пандемии. ВОЗ рекомендует странам создавать запасы таких лекарств.

- Это часть глобальной стратегии ВОЗ по гриппу на 2019-2030 годы, поскольку противовирусные препараты будут играть важную роль во время пандемий, особенно в первые их месяцы, - рассказал Константин Жданов. - В стратегии говорится, что "странам следует должным образом учитывать противовирусные препараты в усилиях по обеспечению готовности к пандемии, поскольку их можно накапливать".

По разным оценкам, масштабная профилактика может задержать начало глобальной пандемии на 6-18 месяцев. Это даст время на разработку и распространение штамм-специфической вакцины. Но многие страны не создают запасов или их запасы не способны обеспечить рекомендуемый уровень охвата граждан, а это 20-30% населения. Между тем противовирусные препараты - это единственный вариант лечения, доступный в начале пандемии и продемонстрировавший значимую эффективность при раннем применении.

- Национальный запас противовирусных препаратов имеет решающее значение для обеспечения их немедленной доступности в случае пандемии, - констатирует Жданов.

Ключевым фактором борьбы с гриппом является этиотропная терапия, позволяющая нейтрализовать сам вирус. Раньше этиотропные средства делились на две большие группы: блокаторы М2 каналов вируса (амантадин, ремантадин) и ингибиторы нейраминидазы (осельтамивир, занамивир, перамивир). Первые постепенно уходят в прошлое, а вторые используются повсеместно. Есть еще группа ингибиторов фузии и синтеза РНК (умифеновир, энисамия йодид и риамиловир), они применяются только в отдельных странах.

- Недавно появился новый класс противовирусных препаратов, действующих на РНК-полимеразу, - сообщил Жданов. - К ним относятся балоксавир марбоксил, пимодивир и фавипиравир.

Эти ингибиторы влияют непосредственно на воспроизведение вируса в организме, предотвращая его репликацию. Все эти инновационные разработки появляются в нашей стране. Особое внимание привлекают препараты с однократным приемом, которые, по прогнозам, будут играть ключевую роль в борьбе с пандемиями.

Один из таких препаратов был зарегистрирован в России осенью 2020 года по результатам восьми международных клинических исследований, охвативших несколько тысяч добровольцев в возрасте 12-64 лет.

Испытания подтвердили, что прием одной дозы может остановить выделение вируса через 24 часа, благодаря чему человек перестает быть заразным. Стандартным для противовирусных препаратов считается срок 72 часа, для плацебо - 96 часов. Препараты нового поколения устраняют проявления гриппа на вторые сутки у пациентов без факторов риска и значительно снижают частоту осложнений у пациентов из "группы риска". Эффект наблюдался и против новых штаммов, что не всегда происходит при вакцинации.

Подобные результаты говорят в пользу применения новейших лекарств для подготовки к пандемиям. Участники симпозиума также говорят о необходимости внедрения оценки противовирусных препаратов по их прямому влиянию на вирус гриппа, а не только по клиническим симптомам. Все это может здорово помочь в борьбе с резистентными штаммами. По мнению Константина Жданова, актуальной необходимостью также является выделение приоритетных групп (медработников, госслужащих, и т.д.), 100-процентный охват которых профилактическими мерами позволит сохранить ресурсы страны при возникновении пандемии гриппа. Да и опыт борьбы с COVID-19 подсказывает: стратегический запас противовирусных средств не просто важен, а необходим.