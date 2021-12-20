Пушкинские учителя в "РГ" рассказывают о своей войне и своей победе

"Не было бы Дня Победы, не было бы и Дня Европы", - написал в своем эссе Боян Бойчев из Болгарии. Своим участием в конкурсе русистов он сделал больше, чем многие политики: теперь в его школе вместо двух часов русского в неделю - 18. Вместе с другими лауреатами Международного Пушкинского конкурса учителей русского языка 2020 года Боян побывал в "РГ". Газета и правительство Москвы сдержали обещание устроить встречу, которой помешал строгий карантин прошлого года.

Тема, посвященная 75-летию окончания Второй мировой и Великой Отечественной войны, вызвала огромный интерес педагогов. На конкурс пришло 526 работ из 42 стран. Лауреатов оказалось 75: к традиционным пятидесяти прибавились победители прошлых лет, которым тоже было разрешено участвовать в конкурсе.

И многие писали не только об истории. "Нужно настоящее мужество, чтобы преподавать русский язык не только в пандемию, но и на волне русофобии в некоторых странах", - сказала автор идеи конкурса, заместитель главного редактора "РГ" Ядвига Юферова, представляя лауреатов.

"Учитывая политическую конъюнктуру, вы догадываетесь, как нам тяжело продвигать русский язык, - подхватил ее мысль Саид Мирвайс из Афганистана. - Книги на русском языке мы год растаможить не могли".

Но педагоги не сдаются. Русский язык в школах не преподают, но учиться в России - мечта молодых афганцев. И в этом году 365 человек получили квоту российского правительства в вузы страны. "Конкурс был огромный, - говорит Саид. - 15 тысяч человек прислали заявления. Сегодня три российских борта забрали из Кабула последнюю партию будущих студентов".

О войне знают не понаслышке и учителя ДНР. Ирину Джуру нельзя было слушать без слез. "Мне пришлось хоронить ученика. Умница и отличник готовился к поступлению в медицинский вуз. Буквально на минуту поднялся из подвала на воздух. Умер мгновенно от осколочного ранения. А потом еще много дней его не могли похоронить из-за обстрелов, - рассказывает она о своей войне. - Но мы продолжаем жить: этот год был посвящен русской культуре, открыли памятник Владимиру Далю, к его 200-летию".

И учителя Грузии по-своему воюют за память и русский язык. Хотя в Кахетии есть памятник "Отцу солдата" (тому человеку, который стал прообразом главного героя знаменитого одноименного фильма), рассказывать правду о Великой Отечественной войне им все труднее. "Но все, что происходит, это временное и наносное, - убеждена Нина Васадзе. - А наша любовь друг к другу - вечна".

Тема 75-летия Победы - повод вспомнить и о героях. Удивительная история произошла с лауреатом Пушкинского конкурса из Армении Константином Мартиросяном. Он написал нам, что в своем вузе создал небольшой музей имени разведчиков Геворка и Гоар Вартанян. Многие помнят фильм "Тегеран-43" - он про них. И вот приятное совпадение: в том же зале, где мы сейчас чествуем наших лауреатов, проходила презентация книги "Вартанян" известного историка спецслужб, заместителя главного редактора "РГ" Николая Долгополова. Теперь в коллекции Константина будет и она с автографом автора.

На отличном русском языке и в удивительно проникновенной манере восточной рассказчицы ведет свои уроки жизни и истории учитель русского языка из Монголии Нямжав Нямдаваа. Почему в ее стране долго не разрешали акцию "Бессмертный полк"? Не принято у монголов выставлять фото умерших людей, объясняет она. Впрочем, традиция традицией, но Нямдаваа смогла убедить своих учеников почтить память солдат Победы. 9 мая она вышла на улицу с портретом своего учителя, который оставил на Рейхстаге автограф "Власов из Монголии".