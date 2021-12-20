Путин и Моди обсудили вопросы международной стабильности

Президент России и премьер-министр Индии провели телефонный разговор.

Владимир Путин тепло поблагодарил собеседника за гостеприимство во время визита в Нью-Дели 6 декабря. Лидеры обсудили практические вопросы реализации достигнутых тогда договоренностей.

Путин и Моди продолжили обмен мнениями по вопросам международной стабильности и безопасности, включая ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе, и поздравили друг друга с приближающимися новогодними праздниками, сообщили в пресс-службе Кремля. Договорились также активизировать двусторонние контакты на различных направлениях.