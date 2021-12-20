Путин наградил Розенбаума и Неелову

Президент подписал указ о награждениях. В числе отмеченных - известные артисты, дипломаты, работники прокуратуры и медики.

Орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени награжден певец и композитор Александр Розенбаум - "за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность". Орденами "За заслуги перед Отечеством" III степени президент отметил артистов МХТ им. Чехова Нину Гуляеву и театра "Современник" Марину Неёлову, а также актера и режиссера Всеволода Шиловского.

Владимир Путин присвоил звание Героя РФ гендиректору корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Борису Обносову - "за значительный вклад в укрепление обороноспособности страны и высокий профессионализм, проявленный при решении задач особой государственной важности".

Орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени "за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса РФ и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу" награжден посол России в Ватикане Александр Авдеев. А "за большой вклад в укрепление союзнических российско-армянских отношений" президент отметил Орденом Дружбы посла Армении в РФ Вардана Тоганяна.

Орден Александра Невского получил член президиума РАН Геннадий Романенко, а орден "За заслуги перед Отечеством" III степени - председатель Совета Легенд Ночной хоккейной лиги Александр Якушев.

Госнаград также удостоены работники прокуратуры, в том числе прокурор Москвы Денис Попов (Орден Почета). Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов стал заслуженным юристом. Орденами Пирогова и медалями Луки Крымского отмечен вклад целого ряда медиков в борьбу с коронавирусом.