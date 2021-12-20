Путин обсудил с бизнесом пандемию, QR-коды и восстановление экономики

Владимир Путин провел традиционный ежегодный большой разговор с бизнесом. В пятницу он принял участие в XXX юбилейном съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. Сегодня для страны наступает новый этап, когда после быстрого восстановления нужен и быстрый и качественный рост, заявил он.

Правительство уже работает над тем, чтобы сохранить меры поддержки малого и среднего предпринимательства в следующем году. Кроме того, Путин выступил за доработку законопроекта о применении сертификатов вакцинации для посещения общественных мест и рассказал, что "Спутник V" лучше других вакцин противостоит штамму "омикрон".

Ковид: ситуация напряженная

Владимир Путин заявил, что ситуация в сфере борьбы с коронавирусом остается очень серьезной и напряженной. Несмотря на то что количество заболевших в день сокращается, цифры все равно по-прежнему остаются высокими.

"Смотрите, у нас совсем недавно была 41 тысяча заболевших в день. Сегодня это 26-28 тысяч. Вроде бы сокращение почти вполовину. Но и это для нас очень много", - отметил Путин. Он обратил внимание на то, что и смертность подросла в стране. "В значительной степени это связано так или иначе с ковидом. Не потому, что кто-то скрывает чего-то, посчитать даже невозможно эти последствия", - пояснил президент. Кроме того, резко возросло количество болеющих коронавирусом детей, причем с тяжелыми последствиями.

Глава государства также привел статистику заболевания в Европе. "Великобритания - 67,2 миллиона человек сейчас у них населения. У нас - 146. Я уже говорил, у нас 26-28 тысяч в день заболевают, а в Великобритании, по их официальным данным, - 88 тысяч. Население почти в два раза меньше, а заболевших в три раза почти больше", - отметил президент.

QR-коды: учесть то, что волнует граждан

Нужно соблюдать баланс между ограничениями из-за пандемии, устойчивостью экономики и здоровьем граждан. Поэтому резонансный законопроект о применении сертификатов о вакцинации в общественных местах следует доработать, чтобы учесть в нем все нюансы и жизненные ситуации, заявил президент.

- Поручаю правительству совместно с Госдумой, Советом Федерации, объединениями работодателей, представителями гражданского общества доработать закон о применении сертификатов вакцинированного в общественных местах, учесть все вопросы, которые волнуют наших граждан. Закон должен быть четким, ясным и понятным, - распорядился Путин.

"До принятия любых изменений коллеги из правительства должны обеспечить полную технологическую готовность для системы сертификатов. Она должна надежно работать для защиты здоровья граждан, а не создавать для них лишние сложности", - подчеркнул президент.

"Спутник" против "омикрона"

Новый штамм коронавируса "омикрон" еще до конца не изучен и его последствия неизвестны. "Одни исследователи говорят, что это более легкая форма, а другие говорят о возможных тяжелых последствиях после того, как люди им переболеют", - отметил Путин. Но, по его словам, уже сегодня очевидно, что "омикрон" быстрее распространяется. "Поэтому требования к ревакцинации повышаются", - сказал президент.

"Спутник V" - лучшая вакцина против "омикрон"-штамма, заявил Владимир Путин. "Наш "Спутник V" - так, как на сегодня это видится, в течение недели специалисты дадут окончательную оценку, - работает хорошо, пожалуй, даже эффективнее по борьбе с "омикроном", чем другие применяемые в мире вакцины", - сказал президент.

После быстрого восстановления нам нужен быстрый и качественный рост. Предстоит масштабная трансформация всей экономической жизни

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев подтвердил, что "Спутник V" показывает высокую вируснейтрализующую активность от "омикрон"-штамма. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного специалистами Центра Гамалеи. По его словам, российская вакцина более эффективна, чем Moderna и Pfizer. Еще одна важная новость, что "Спутник Лайт" может бустировать другие вакцины.

Путин, в свою очередь, отметил, что Россия может выделить свои вакцины другим государствам, в том числе европейским, "если, конечно, у них есть такие необходимость и желание". "Спутник Лайт" для тех стран, которые хотели бы его использовать для бустерной вакцинации, мы готовы предоставить, у нас наработан достаточный объем для того, чтобы мы могли поделиться с другими странами", - сказал он. Президент также заявил, что Россия может безвозмездно предложить вакцину странам, которые не могут себе позволить купить ее.

От восстановления к росту

Российская экономика восстановилась от последствий пандемии. Путин заявил, что она вышла на докризисный уровень. "Показатели занятости также вернулись к значениям 2019 года", - сообщил президент. Теперь страну ждет новый этап. "Предстоит масштабная трансформация всей экономической жизни, это и цифровизация, и экологическая повестка, и создание фактически новых отраслей", - заявил Путин.

Президент призвал без паузы добиться перехода к долгосрочному, качественному росту. "Для этого у нас есть и солидные государственные ресурсы, и хороший потенциал бизнеса, прежде всего у флагманов нашей экономики", - считает президент. Так, сегодня финансовые показатели большинства крупных компаний пошли вверх. "Растет прибыль организаций, особенно в отраслях, которые получают сейчас хорошую "премию" от благоприятной, высокой конъюнктуры на внешних рынках", - отметил Путин.

Подрастают и зарплаты, причем не в номинальном, а в реальном выражении. Президент также обратил внимание на то, что на выплаты повышенных дивидендов акционерам направляются значительные ресурсы и призвал "не распылять" и "не проедать" тот устойчивый денежный поток, который сейчас получают российские ведущие компании. "Если смотреть вдолгую, такой соблазн обернется проигрышем, снижением конкурентоспособности отечественного бизнеса на глобальных рынках, которые сейчас стремительно меняются. А мы с вами должны мыслить стратегически и видеть перспективу развития", - призвал он.

Как поддержать бизнес

Руководитель комитета по развитию малого и среднего бизнеса Союза промышленников и предпринимателей Красноярского края Юлия Симбирева рассказала президенту, что предприниматели очень просят сохранить меры поддержки 2021 года на следующий год, такие как гранты и кредиты под льготную процентную ставку, или с возможным обнулением при соблюдении определенных условий. Правительство работает над этим, сообщил Путин. "Я вначале говорил, идет борьба с пандемией, ситуация остается сложной, и есть определенные ограничения. И мы должны подумать над тем, как поддержать малый и средний бизнес и в следующем году", - отметил он.

Кроме того, Путин заявил, что нужно стремиться решить проблему цифрового неравенства в стране уже к 2024-2025 годам. Комментируя предложение одного из участников съезда направить дополнительные средства на эти цели, президент отметил, что бюджет РФ в следующем году "слава богу, будет профицитным". Но дело не в источниках финансирования - нужно отработать механизмы решения таких вопросов.

Экология: сократить выбросы

В экологической повестке Россия не должна идти на поводу всех тех предложений, которые формулируют западные партнеры. Ведь цель - сохранить природу, а не создать кому-то наилучшие конкурентные условия.

Путин отметил, что Европа предлагает вводить все новые правила, которые труднодостижимы для развивающихся экономик. Президент считает, что требования должны распространяться справедливо на всех участников мировой экономической жизни и учитывать разные уровни. "Ведь ответственность за накопленные выбросы в атмосферу несут промышленно развитые государства, они и должны взять на себя наибольшую нагрузку за то, чтобы решать эту задачу", - сказал он. Иначе это, похоже, какой-то новый вид экологического неоколониализма, считает Путин.

Вместе с тем крупный бизнес не должен откладывать решение экологических проблем: "У нас лимит времени исчерпан, нужно добиваться результатов". Путин подчеркнул, что нет цели душить экономику и промышленность ради решения этих задач, но следует исходить в том числе "из чувства ответственности за будущее поколение с точки зрения сохранения климата".

Отдельное внимание Путин обратил на то, что проблема с экологией в 12 самых загрязненных городах РФ должна быть решена. "Мы же должны думать прежде всего о нас самих, о наших людях, о наших гражданах. Вот в двенадцати городах - там просто проблема с выбросами, и мы должны ее решить во что бы то ни стало", - сказал президент. В целом достижение Россией углеродной нейтральности к 2060 году - это абсолютно реалистичные планы, считает Путин.