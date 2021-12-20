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20.12.2021 14:42
Рубрика: Власть

Путин поручил принять меры по развитию виноделия и винного туризма. Главное

Текст: Кира Латухина
Владимир Путин подписал перечень поручений по развитию виноградарства и виноделия. Цель - обеспечить граждан качественным вином отечественного производства. "РГ" публикует главное из указаний президента по этой теме.
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

- Правительство должно утвердить долгосрочную программу развития отрасли и доложить до апреля 2022 года, затем - раз в полгода.

- С января 2023 года нужно внедрить систему прослеживаемости качества вина.

- Кабмин совместно с Центробанком должен обеспечить доступность страхования рисков утраты урожая винограда либо порчи вина, а также поэтапное внедрение механизма преимущественной господдержки производителей, использующих этот инструмент.

- До 15 января 2023 года нужно создать научно-образовательный центр в области виноградарства и виноделия и сформировать прогноз потребности в кадрах.

Фото: ТАСС
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- Правительству совместно с властями Дагестана, Крыма, Кубани, Ставрополья, Ростовской области и Севастополя предстоит разработать к лету 2022 года с участием производителей вина комплекс мер для создания равных конкурентных условий.

- До апреля 2023 года нужно выполнить мероприятия по мелиорации виноградопригодных земель, повышению их плодородия, агрозащите и организации оросительных систем.

- К июлю 2022 года следует утвердить комплекс мер по увеличению объемов продвижения отечественной продукции виноделия на внутреннем рынке, включая развитие винного туризма и экскурсионных маршрутов, а также поэтапное увеличение минимальной доли российского вина в ассортименте розничных торговых сетей и общепита, в том числе за счет их приоритетного предложения.

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