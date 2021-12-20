Путин поручил принять меры по развитию виноделия и винного туризма. Главное

- Правительство должно утвердить долгосрочную программу развития отрасли и доложить до апреля 2022 года, затем - раз в полгода.
- С января 2023 года нужно внедрить систему прослеживаемости качества вина.
- Кабмин совместно с Центробанком должен обеспечить доступность страхования рисков утраты урожая винограда либо порчи вина, а также поэтапное внедрение механизма преимущественной господдержки производителей, использующих этот инструмент.
- До 15 января 2023 года нужно создать научно-образовательный центр в области виноградарства и виноделия и сформировать прогноз потребности в кадрах.
- Правительству совместно с властями Дагестана, Крыма, Кубани, Ставрополья, Ростовской области и Севастополя предстоит разработать к лету 2022 года с участием производителей вина комплекс мер для создания равных конкурентных условий.
- До апреля 2023 года нужно выполнить мероприятия по мелиорации виноградопригодных земель, повышению их плодородия, агрозащите и организации оросительных систем.
- К июлю 2022 года следует утвердить комплекс мер по увеличению объемов продвижения отечественной продукции виноделия на внутреннем рынке, включая развитие винного туризма и экскурсионных маршрутов, а также поэтапное увеличение минимальной доли российского вина в ассортименте розничных торговых сетей и общепита, в том числе за счет их приоритетного предложения.