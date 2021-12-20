Путин призвал помочь с диверсификацией предприятиям ОПК

Предприятия оборонно-промышленного комплекса должны получать поддержку по части диверсификации производства. Об этом заявил президент на встрече в Кремле с главой "Промсвязьбанка" Петром Фрадковым. Диверсификация повысит их технологические возможности, а значит, улучшит работу и по основной линии.

"Нужно, конечно, плечо подставлять предприятиям оборонно-промышленного комплекса при решении вопросов диверсификации", - указал Владимир Путин. Собеседник заверил, что это отдельное направление работы банка. "Как раз это и есть средний и малый бизнес", - заметил президент. "И мы на это тоже делаем акцент, - сообщил Фрадков. - Сейчас диверсификационный портфель составляет 200 млрд рублей".

"То есть это у вас выделено в отдельное направление?" - уточнил президент. "Это отдельное направление нашего бизнеса. Оно сильно связано с оборонкой", - подтвердил глава "Промсвязьбанка". Путин поинтересовался оценкой реализации поставленных в этом смысле перед оборонкой задач и ее темпов. "Мы проводим специальный рейтинг готовности компаний к подобной работе. В целом мы видим, что предприятия наконец понимают, что это естественная среда их обитания и развития", - заметил собеседник. То есть не навязанная задача, а естественный способ выжить в ближайшее время, "имею в виду возможность "качелей" - либо по каким-то направлениям гособоронзаказа, либо необходимость конкурировать на гражданских рынках", уточнил он. "Мы видим, что пока не все предприятия готовы это делать в силу иногда каких-то кадровых сложностей, с одной стороны. С другой стороны, неумение конкурировать на рыночных условиях", - заметил Фрадков. "На гражданских", - добавил Путин.

"Они не то, что не хотят, они, может быть, не всегда это умеют, и мы, в том числе как банк, помимо чисто финансовых инструментов, пытаемся разрабатывать меры нефинансовой поддержки для того, чтобы помочь предприятиям сфокусированным образом работать на этом направлении", - пояснил докладчик. "Диверсификация деятельности, безусловно, будет повышать их технологические возможности, и, значит, будет улучшаться их работа и по основной линии - по линии оборонки", - заявил Путин. "Мне кажется, что все больше предприятий это начинают понимать", - сказал Фрадков.