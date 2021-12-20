У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)

Раскрыты первые подробности о новом флагманском смартфоне Realme

Текст:   Иван Черноусов
20.12.2021,  
13:04

В пресс-службе китайской компании Realme поделились первыми подробностями о новом флагмане GT 2 Pro.

Впервые в смартфонах установлена широкоугольная камера с углом обзора 150 градусов, что позволяет расширить "поле зрения" на 278% по сравнению с обычными объективами. Кроме того, появился режим съемки с эффектом "рыбий глаз".

В Россию пришел мощный смартфон Xiaomi дешевле 18 тысяч рублей

В гаджете установлена антенная решетка с матричной системой, которая включает переключатель HyperSmart. Он поддерживает 48 частотных полос. Также есть усилитель Wi-Fi и улучшенный модуль NFC.

Остальные подробности появятся позже. Цена на новинку еще не озвучена.