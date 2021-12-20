Акция "Добрая елка Мэра Москвы" пройдет в медучреждениях для юных пациентов

Акция "Добрая елка Мэра Москвы" пройдет в столице в период с 20 по 29 декабря 2021 года. В рамках акции для детей будут организованы интерактивные мероприятия, сказочные представления и вручение новогодних подарков. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Новый год - время ожидания чудес и волшебства для всех, особенно для детей. Ставшая уже традиционной акция "Добрая елка Мэра Москвы" проводится в столице в канун этого сказочного праздника для маленьких пациентов, находящихся на лечении. Мы дарим им хорошее настроение, которое играет очень важную роль в выздоровлении, делимся душевным теплом с надеждой и верой в исполнение заветной мечты каждого ребенка. В этом году мы подготовили более 8 тысяч подарков для пациентов из 15 детских больниц разных возрастов. Самым маленьким подарят развивающие игрушки, пазлы, наборы для творчества и рисования, а детям постарше - головоломки, логические и настольные игры, а также книги из серии "Школьная библиотека", - рассказала она.

Площадками для проведения акции станут медицинские учреждения Департамента здравоохранения города Москвы, в том числе: Детская инфекционная клиническая больница № 6, Научно-практический центр психического здоровья детей и подростков им. Г.Е. Сухаревой, Научно-практический центр детской психоневрологии, Детская городская клиническая больница святого Владимира, НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, Детская городская клиническая больница имени З.А. Башляевой, Детская городская клиническая больница №9 им. Г.Н. Сперанского, Научно-практический центр специализированной медицинской помощи детям имени В.Ф. Войно-Ясенецкого, Московский Городской Научно-Практический центр борьбы с туберкулезом, Московский многопрофильный центр паллиативной помощи, Детская городская клиническая больница им. Н.Ф. Филатова, Морозовская детская городская клиническая больница и Центр патологии речи и нейрореабилитации.

Как и в прошлом году, при организации акции "Добрая елка Мэра Москвы" особое внимание уделяется мерам безопасности, связанным с распространением коронавирусной инфекции. Детям, находящимся в изоляционно-диагностических боксах, передадут подарки через медицинских сотрудников. Кроме того, часть поздравлений пройдет в палатах. Она традиционно проводится столичным Департаментом труда и социальной защиты населения совместно с Департаментом здравоохранения города Москвы для детей, находящихся в преддверии новогодних праздников на стационарном лечении.

При организации праздничных программ в холлах больниц все артисты и персонал пройдут тестирование на COVID-19 (ПЦР).