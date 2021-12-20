Как "цифра" помогает особенным детям

Школьный психолог из Калуги Ярослав Паршин подал на конкурс "УМНИК" Фонда содействия инновациям проект информационной системы "Цифра для педагога-психолога". Сначала проект будет рассматриваться экспертами на региональном этапе в АИРКО, а затем - в фонде.

Молодой калужский ученый работает над системой мирового уровня по автоматизации психодиагностики детей, пишут "Калужские губернские ведомости".

Современные информационные технологии, компьютеризация и цифровизация все глубже проникают в нашу жизнь. Дошла очередь и до гуманитарных наук, которые, как традиционно считалось, не поддаются точным расчетам.

Как стать школьным психологом

После окончания "Тимирязевки" Ярослав, молодой зооинженер, работал с лошадьми, но через несколько лет понял: ему не хватает общения с людьми. И пошел учиться в КГУ по психолого-педагогическому направлению. Поработав в школе, всерьез увлекся психодиагностикой и убежден, что педагог-психолог крайне важен при воспитании подрастающего поколения, особенно в нынешнее напряженное время. В нашем областном центре есть удачные примеры.

- В одной из школ на окраине города, где обстановка была очень непростой, директором стал специалист-дефектолог. Он создал здесь психолого-педагогическую службу, и благодаря этому начали решаться многие конфликты, - рассказывает Ярослав. - В другой, тоже сложной школе, поблизости от которой расположился новый завод, появилось много приезжих, в том числе мигрантов. Как следствие неоднократно случались межэтнические и другие конфликты. Но когда директором стал педагог-психолог, выпускник Института социальных отношений, он сумел вывести школу в ряд ведущих учебных учреждений. Позже его пригласили в другую школу, а новый директор старается сохранить достижения предыдущего руководителя. Сейчас деятельность психолога в школах приобретает все более важное значение, ведь его поддержка - это помощь не только при решении конфликтов, но и в определении предпочтений при выборе будущей профессии, то есть способствует личностному развитию ученика.

Можно скорректировать

- Детей с особенностями развития становится все больше, но их можно скорректировать, - утверждает Ярослав Алексеевич. - Работая в Медыни, я был руководителем коррекционного класса. И многие ребята выросли вполне достойными людьми и благополучно учатся, в частности, в колледже при ИАТЭ в Обнинске. Но в нашей работе есть большой минус - анализ результатов диагностирования занимает слишком много времени, ведь каждый тест - это десятки вопросов. Я знаю школы, где на полторы тысячи учащихся имеется всего один педагог-психолог. Хотелось бы освободить его от рутинных расчетов, предоставив время для живого общения с учениками.

Свой проект разработки автоматизированной информационной системы "Цифра для педагога-психолога" Ярослав подал на конкурс "УМНИК" Фонда содействия инновациям. Сначала проект будет рассматриваться экспертами на региональном этапе в АИРКО, а затем - в фонде.

Создание автоматизированной психолого-педагогической платформы по диагностике образовательного процесса относится к критическим технологиям федерального уровня. Это будет комплекс различных диагностик с их компьютерной обработкой и получением первичных рекомендаций для формирования индивидуальных образовательных траекторий каждого обучающегося. Система будет находиться на интернет-платформе с возможностью бесплатного доступа с любого электронного устройства, включая мобильные средства связи.

Проект содержит решения, обладающие безусловной научной новизной. В частности, предполагается, что система будет работать с детьми последовательно от детского сада до окончания вуза. Разноуровневая единая диагностика позволит проследить динамику развития каждого человека и помочь ему выбрать свой собственный путь в жизни. Автоматизированная математическая статистика освободит педагогов-психологов от рутинной работы. Так как система будет работать в формате удаленного сервера, то запросы смогут формировать различные ведомства и структуры, что поможет образовательным организациям уменьшить отчетную нагрузку.

- Для качественной психолого-педагогической диагностики необходимо время не только для ее проведения, но и для ее обработки, что составляет значительную долю трудовых затрат педагогов-психологов. Для других направлений у них остается гораздо меньше времени, и часто эта работа, к сожалению, ведется только на бумаге. Если же уменьшить количество и качество диагностик, то велик риск ошибки, что приведет к неверной коррекционной программе, которая может даже навредить людям.

Отметим, что программное обеспечение автор тоже будет создавать самостоятельно. Лишь к написанию кода, основанного на нейронных сетях, предназначенного для анализа рисунков, он планирует привлечь профессиональных программистов.

По мнению Ярослава, его информационная система среди прочих задач будет способствовать решению такой социально значимой проблемы, как раннее выявление девиантных наклонностей, и последующему уменьшению асоциальных и экстремистских явлений в молодежной среде.

- Мы планируем внедрить свою систему не только на региональном, но и на государственном уровне. Ничего подобного в мире пока нет. Есть хорошие воспитательные и образовательные программы, например, в Финляндии, но автоматизированного процесса психолого-педагогической диагностики там еще не имеется.

Справка

Ярослав Алексеевич Паршин родился в 1993 г. в Москве, где после школы окончил Тимирязевскую академию. Переехав в Калугу, получил в КГУ им. К. Э. Циолковского дипломы дефектолога и психолога-педагога (бакалавриат). Продолжает учиться и сейчас, заканчивая по этому же направлению магистратуру. Стаж работы в школе - 4 года. Специалист по разработке автоматизированных систем обработки первичных данных психолого-педагогических диагностик. Результаты по трем таким разработкам уже опубликованы. Руководитель проекта "Мобильный профориентатор" для обеспечения психолого-педагогической поддержки сельских образовательных организаций нашей области. Победитель конкурса "Лидеры России-2021", лауреат Президентского гранта для студентов магистратуры в 2020 г., победитель олимпиады "Я - профессионал" 2020 г., призер олимпиады 2021 г. Имеет семь публикаций, внесенных в базу данных РИНЦ - Российского индекса научного цитирования, доклады на пяти международных и десяти всероссийских научно-практических конференциях.