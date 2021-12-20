Молодым липецким учителям и лесникам будут платить подъемные

Все начинающие педагоги, которые сразу после вуза пришли работать в школу, получат единовременную выплату из областного бюджета. Ее размер - 120 тысяч рублей. Также устанавливаются новые выплаты для молодых лесников.

- Мы надеемся, что дополнительные меры поддержки помогут привлечь специалистов и в сферу образования, и в наши лесничества. Сегодня здесь дефицит кадров. Вчерашние студенты, которые получат профессиональное образование и придут работать по своей специальности, с нового года могут рассчитывать на получение подъемных, - отметил председатель Липецкого областного Совета депутатов Дмитрий Аверов.

Такие изменения в Закон "О мерах социальной поддержки педагогических, медицинских, фармацевтических, социальных работников, работников культуры и искусства, специалистов ветеринарных служб" предлагается внести на ближайшей декабрьской сессии облсовета. Профильный комитет регионального парламента одобрил представленный документ.

Предлагается установить единовременную социальную выплату педагогическим работникам, которые пришли работать в школу в год окончания техникума, колледжа или вуза после 1 января 2022 года. Они должны устроиться не менее, чем на одну ставку и отработать в этой школе не менее двух лет. Подъемные предусмотрены не только для учителей, но и для учителей-логопедов, учителей-дефектологов, педагогов-психологов.

- В школах региона не хватает учителей-предметников. Кроме того, доля педагогов в возрасте до 35 лет у нас по-прежнему невысокая. Также увеличивается количество учителей, которые достигли пенсионного возраста. А имеющая потребность в учителях-дефектологах, учителях-логопедах, педагогах-психологах не позволяет в полной мере обеспечить необходимые условия по организации учебно-воспитательной работы для детей с ограниченными возможностями здоровья, - подчеркнула на комитете начальник управления образования и науки Липецкой области Лилия Загеева.

Проектом закона также предлагается установить меры социальной поддержки для молодых специалистов лесного хозяйства. Для них предусмотрены единовременные социальные выплаты - 60 тысяч рублей. А также ежегодные выплаты в течение первых трех лет работы по 60 тысяч в год.

Единовременная социальная выплата будет предоставляться впервые трудоустроившимся в государственные учреждения лесного хозяйства области. А ежегодная мера поддержки будет выплачиваться за каждый полный год работы, но не более чем за три года.